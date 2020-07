Hannover

Steigende Arbeitslosenzahlen, weiterer Bedarf der Unternehmen an Kurzarbeit, aber auch mehr offene Stellen – das sind die Schlaglichter des Arbeitsmarktes in Niedersachsen Ende Juli. Dort waren zum Monatsende 269.580 Arbeitslose gemeldet, das sind 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vormonat und 21,2 Prozentpunkte mehr als im Juli 2019. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber Juni leicht um 0,2 Punkte auf 6,2 Prozent. Knapp 81.000 Betriebe haben seit März Kurzarbeit angezeigt.

Junge Menschen suchen Jobs

Der Anstieg ist nach Einschätzung von Johannes Pfeifer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Arbeitsagentur, außer auf Corona-Effekte auch auf die alljährliche Sommerflaute zurückzuführen: „Das Schul- und das Ausbildungsjahr sind zu Ende, viele junge Menschen suchen nach einer Lehrstelle oder einem Arbeitsplatz.“

Stellenmarkt zieht leicht an

Auf der anderen Seite haben die Unternehmen wieder zunehmenden Personalbedarf. Im Juli meldeten sie knapp 14.000 freie Stellen, das ist ein Fünftel mehr als im Juni. Bei den Ausbildungsplätzen sind aktuell knapp 21.000 unbesetzte Stellen im Angebot und damit fast 5000 mehr, als suchende Bewerber registriert sind.

51.000 Arbeitslose in Region Hannover

In der Region Hannover ist die Gesamtentwicklung ähnlich, aber bei mehr als 51.000 gemeldeten Arbeitslosen liegt die Quote mit 8,1 Prozent höher als im Landesschnitt. „Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt deutlich angespannt“, sagt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Hannover.

Von Bernd Haase