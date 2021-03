Hannover

Im Februar hat sich die Arbeitslosigkeit in der Region Hannover gegenüber dem Vormonat um 591 Personen erhöht, das entspricht einem Zuwachs um 1,2 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat, an dessen letzten Tag der erste Corona-Fall in der Region bekannt wurde, ist der Unterschied jedoch deutlich markanter: Der Arbeitslosenbestand liegt mit 51.866 Männern, Frauen und Jugendlichen um 10.542 Personen oder 25,5 Prozent höher.

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 8,2 Prozent, das sind 1,6 Prozentpunkte mehr als im Februar 2020. Insgesamt haben deutlich weniger Arbeitslose einen neuen Job gefunden als noch vor zwölf Monaten.

Warten auf Corona-Lockerungen

„Die Arbeitslosigkeit hält sich im Februar weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Arbeitsmarkt kommt noch nicht richtig in Schwung“ sagt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur in Hannover. Es fehlten die jahreszeitüblichen Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit. Auch anhand der geringeren Stellenzugänge sei zu erkennen, dass viele Betriebe noch zögerten, Mitarbeiter einzustellen. Sie warteten auf mögliche Lockerungen in Sachen Corona, also wie in der Gastronomie oder Hotellerie vor allem darauf, überhaupt öffnen zu dürfen.

„Auf dem Ausbildungsmarkt fordert die Berufsorientierung unsere ganze Kreativität, weil Praktika derzeit nicht möglich sind“, erläutert Döpke. Die Agentur verweist auf ihre Online-Angebote. Schülerinnen und Schüler würden derzeit ermutigt, es direkt mit einer Bewerbung zu versuchen. Der aktuelle und künftige Fachkräftebedarfe eröffne sehr gute Chancen für einen Karrierestart mit einer Berufsausbildung.

Weniger offene Stellen sind im Angebot

Eher flau geht es auch auf dem Stellenmarkt zu. Die Unternehmen melden weniger Angebote. Im Bestand der Agentur waren zum Monatsende 9167 offene Stellen gemeldet, das sind 1085 entsprechend 10,6 Prozent weniger als im Februar vergangenen Jahres.

Die Zahlen in der Region Hannover korrespondieren mit denen im gesamten Bundesgebiet. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg waren 2,904 Millionen Menschen ohne Job, 4000 mehr als im Januar und 509.000 mehr als im Februar 2020. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 6,3 Prozent. In Niedersachsen liegt sie mit 6,1 Prozent etwas niedriger; auch diese Quote entspricht dem Januar-Wert.

Von Bernd Haase