Jeder vierte Industriebetrieb in Niedersachsen plant Kurzarbeit

Die schwache Konjunktur schlägt jetzt auch auf die Beschäftigung durch: Jedes vierte niedersächsische Industrieunternehmen setzt bereits Kurzarbeit ein oder bereitet sich darauf vor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall unter 500 Firmen aus unterschiedlichen Branchen, die der HAZ vorliegt. „Die Signale für eine Fortdauer der Krise bis weit in das Jahr 2020 verstärken sich“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt am Donnerstag. „Befristete Arbeitsverhältnisse wurden in erheblichem Umfang nicht verlängert.“

Vor allem in der Autoindustrie und bei den Zulieferern seien die Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter mittlerweile auf null runtergefahren, hieß es. 60 Prozent der Betriebe geben in der Umfrage an, dass mehr als die Hälfte der Belegschaft von Kurzarbeit betroffen wäre.

Unternehmen fordern: Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld verlängern

Die niedersächsischen Industrieunternehmen fordern, die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes von zwölf auf 24 Monate auszuweiten. „Die Bundesregierung täte gut daran, diese Regelungen aus der Zeit nach der Finanzkrise 2008 möglichst rasch zu reaktivieren“, sagte Schmidt. Bei Kurzarbeit übernimmt die Bundesagentur für Arbeit regulär für bis zu zwölf Monate 60 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts, bei Arbeitnehmern mit Kindern 67 Prozent.

Der Textilindustrie gehen die Aufträge aus

Niedersachsen liegt damit im Trend: Laut einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts fahren im laufenden Monat bundesweit 5,5 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit – im Juni waren es nur 3,8 Prozent. Bis zum Jahresende wollen 12,4 Prozent der befragten Firmen mithilfe von Kurzarbeit ihre Fachkräfte halten. „Damit hat die Anzahl der Unternehmen mit Kurzarbeit ein Niveau erreicht, das zuletzt auf dem Hochpunkt der Rezession 2012/2013 gemessen wurde“, sagte der Leiter der Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser. „Die Zahl der Kurzarbeiter stieg damals auf knapp über 100.000 Personen.“

Der Ifo-Umfrage zufolge konzentriert sich die Kurzarbeit zurzeit auf sieben Branchen: Die Textilindustrie ist mit einem Anteil von 20 Prozent der Firmen am stärksten betroffen. Unternehmen, die elektrische Ausrüstungen herstellen, folgen mit einem Anteil von 11 Prozent, Firmen in der Metallerzeugung- und bearbeitung mit 10 Prozent. Im Maschinenbau sind es 7 Prozent.

Niedersächsische Autozulieferer leiden am meisten

Der niedersächsischen Industrie brechen die Aufträge weg. Im Juni sind die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent zurückgegangen, wie das Landesamt für Statistik kürzlich mitteilte. Der Einbruch in der Automobilindustrie wirke sich immer stärker auf andere Branchen aus, hieß es bei Niedersachsen-Metall. Das gelte vor allem für die chemische Industrie und den Maschinenbau, die viele Vorleistungen für Volkswagen, Daimler und Co. erbringen. In Niedersachsen beschäftigen Autohersteller und Zulieferer insgesamt rund 250.000 Mitarbeiter; damit stellt dieser Wirtschaftszweig mehr als 30 Prozent der hiesigen Industriearbeitsplätze.

„Beratungsbedarf der Firmen ist gestiegen“

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist das Interesse an Kurzarbeit in Niedersachsen zuletzt deutlich gestiegen. „Wir merken, dass sich der Beratungsbedarf der Unternehmen spürbar erhöht hat“, sagte eine Sprecherin der Regionaldirektion in Hannover. Die offizielle Statistik spiegelt den Anstieg der Kurzarbeit noch nicht wider – seit Januar pendelt die Zahl der Anzeigen seitens der Firmen zwischen 56 und 99 im Monat. Die Daten für die Kurzarbeit, die dann auch eintritt, werden erst mit einer Wartezeit von fünf Monaten veröffentlicht. Die Bundesagentur-Zentrale rechnet für September bundesweit mit 41.000 Kurzarbeitern.

Kurzarbeit bei Conti Beim hannoverschen Autozulieferer Continental ist nach eigenen Angaben eine höhere dreistellige Anzahl an Mitarbeitern in Kurzarbeit. Betroffen sind nach Auskunft des Unternehmens drei Standorte in Hannover-Vinnhorst, Northeim und Lohmar. Conti brechen wegen der Krise in der Autoindustrie die Aufträge weg, außerdem muss sich der Konzern auf den Wandel hin zur Elektromobilität umstellen. Am Mittwoch hatte das Unternehmen bekannt gegeben, rund 3000 Stellen streichen zu wollen, sechs Standorte sollen geschlossen werden.

