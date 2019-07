Hannover/Luxemburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juni leicht gesunken. Gleichzeitig wird die Suche nach Auszubildenden im Land schwieriger. 212.889 Menschen waren im vergangenen Monat landesweit als arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit in Hannover am Montag mitteilte. Das seien 1,2 Prozent weniger als im Vormonat und 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge im Juni bei 4,9 (Mai: 5,0) Prozent. Die Zahl der Arbeitsuchenden stieg leicht auf 401.792 Menschen.

Konkurrenz um Auszubildende wächst

Die Betriebe konkurrieren zudem um immer weniger Auszubildende. Während es vor zwei Jahren in Niedersachsen noch mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gab, hat sich dieses Verhältnis mittlerweile umgekehrt: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober registrierte die Arbeitsagentur nur 49.461 Bewerber, das ist ein Rückgang um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Ausbildungsstellen liegt bei 52.776. Davon waren den Angaben zufolge noch 24.819 unbesetzt. Allerdings waren Ende Juni auch 19.602 Bewerber noch auf der Suche.

Es gebe immer weniger Schulabsolventen, von denen ein wachsender Anteil studieren wolle, erklärte die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Bärbel Höltzen-Schoh, die Entwicklung. „Nicht für jeden ist ein Studium aber der beste Weg, auch eine Ausbildung bietet ein stabiles Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben“, sagte sie.

Gute Arbeitsmarktlage vor allem im Westen

Regional betrachtet bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor allem im Westen der Landes gut: Besonders niedrige Arbeitslosenquoten haben das Emsland (2,1 Prozent), die Grafschaft Bentheim (2,4) sowie die Kreise Osnabrück (2,8) und Oldenburg (3,0). Schlechter als im Landesschnitt sieht es dagegen in den Städten Wilhelmshaven (10,3 Prozent) und Delmenhorst (9,7) sowie im Kreis Lüchow-Dannenberg (7,3) und in der Stadt Salzgitter (8,8) aus.

Im Bundesland Bremen blieb die Arbeitslosenzahl nahezu unverändert. 36.049 Frauen und Männer waren dort im Juni ohne Job und damit 0,3 Prozent mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 10,0 Prozent. Auch in Bremen haben Ausbildungsbetriebe Schwierigkeiten, geeigneten Nachwuchs zu finden.

Auch europaweit Tiefstand der Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit geht auch insgesamt in Europa weiter zurück. Im Mai fiel die Arbeitslosenquote in den 19 Euroländern gegenüber dem Vormonat um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag im Luxemburg mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2008. In den 28 EU-Ländern ging die Quote ebenfalls um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent zurück. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen Anfang des Jahrtausends. In der EU Union waren im Mai 15.653 Millionen Menschen arbeitslos, im Euroraum waren es 12.348 Millionen Menschen. Im Monatsvergleich ging die Arbeitslosigkeit in der EU um 71.000 Menschen zurück, im Euroraum sank sie um 103.000 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosigkeit sowohl in der EU als auch im Euroraum um deutlich mehr als eine Million.

Von Christopher Weckwerth und Bernhard Funck