Die Architektin Dilek Ruf ist die diesjährige Gewinnerin des mit 10.000 Euro dotierten Wirtschaftsförderpreises „Frauen machen Standort“ der Stadt Hannover. „Sie beeindruckt durch ihre zukunftsorientierte und nachhaltige Unternehmensführung“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei einer Feierstunde im Neuen Rathaus. Die sonst übliche Würdigung in großem Rahmen während des Wirtschaftsempfangs der Stadt musste coronabedingt entfallen.

Nur wenige Architekturbüros werden von Frauen geführt

Die 47-jährige Ruf ist Geschäftsführerin und Inhaberin des Architekturbüros BBU.Projekt, das sie 2012 gegründet hat. Mittlerweile beschäftigt die zweifache Mutter 17 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte Frauen sind. Bundesweit gibt es nach Angaben der Wettbewerbsjury um Hannovers Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe nur 35 Büros dieser Größenordnung, in denen eine Frau das Sagen hat. Andererseits liege die Frauenquote in Architektur-Studiengängen bundesweit bei 70 Prozent.

Digitalisierung als Innovationschance und Notwendigkeit

Die Gewinnerin setzte sich gegen 14 Mitbewerberinnen durch. „Ihr Büro setzt auf zukunftsfähige Planungen und eine nachhaltige Nutzung von knapper werdenden Ressourcen“, heißt es in der Begründung der Jury. Im Vordergrund stehe dabei die Innenentwicklung von Städten. BBU.Projekt setze sich für Bestandsentwicklung und Nachnutzung von Immobilien ein, damit Gebäude nicht zum Wegwerfprodukt werden. Das Büro begreife Digitalisierung als Innovationschance und Notwendigkeit. Zuletzt war es an einem Testlauf des digitalen Baugenehmigungsverfahren beteiligt, das in Niedersachsen verpflichtend eingeführt werden soll.

Preisgeld soll Gründer und Gründerinnen unterstützen

„Der Preis schafft Öffentlichkeit für Biografien, die verdeutlichen, dass Unternehmertum und Familie sich nicht ausschließen – unabhängig von Herkunft und Geschlecht“, sagte Ruf, die auch Vorsitzende des Bundes Deutscher Architekten (BDA) in Hannover ist. Sie will das Preisgeld für den Aufbau eines Mentoring-Programms verwenden, um junge Gründerinnen und Gründer in ihrem Berufsfeld auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.

Von Bernd Haase