Ein geringeres Angebot an Arbeitskräften wird einer Studie zufolge zunehmend zum „limitierenden Faktor“ in der deutschen Wirtschaft. Gleichzeitig steht ein Strukturwandel bevor, der in Niedersachsen viele Jobs bedroht. Während in Heimen und Kliniken bis zum Jahr 2035 zahlreiche Arbeitsplätze entstehen, gehen in der Industrie Stellen verloren.