Hannover/Nürnberg

Die Lage am deutschen Ausbildungsmarkt hat sich im zweiten Jahr der Corona-Pandemie etwas verbessert – sie bleibt aber angespannt. „Wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Die Behörde hat am Mittwoch die Bilanz des Berufsbildungsjahres 2020/2021 vorgestellt, das am 31. September endete.

19.000 Lehrstellen weniger

In den zwölf Monaten seit Oktober 2020 sind den Arbeitsagenturen und Jobcentern bundesweit 511.300 Lehrstellen gemeldet worden; das waren 19.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Bundesagentur geht der Rückgang vor allem auf das Konto der betrieblichen Berufsausbildung. Trotzdem gibt es einen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Rund 433.500 junge Frauen und Männer haben die Ausbildungsvermittlung der Agenturen und Jobcenter in Anspruch genommen – 39.500 weniger als im vorangegangenen Ausbildungsjahr. „Das deutliche Minus auf der Bewerberseite ist vor allem durch die eingeschränkten Zugangswege zur Berufsberatung zu erklären, die durch digitale Angebote nicht vollständig ersetzt werden konnten“, erklärte die Bundesagentur.

Angebot und Nachfrage passen oft nicht

In Niedersachsen gestaltet sich die Lage etwas anders, weil es bei den angebotenen Stellen einen leichten Zuwachs gab. Allerdings ist auch hier die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber gesunken – um 7 Prozent auf rund 45.900. Oftmals bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt, weil Angebot und Nachfrage nicht zueinander passen.

Die Situation hat den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen auf den Plan gerufen. Nach dessen Angaben haben hier 7300 junge Menschen im Ausbildungsjahr vergeblich nach einer Lehrstelle gesucht. Gleichzeitig gebe es noch 4840 offene Stellen. Der DGB verweist auf Statistiken des Bundesinstituts für Berufsbildung, wonach die Quote der ausbildenden Betriebe in Niedersachsen von 26 Prozent im Jahr 2010 auf aktuell 22,7 Prozent zurückgegangen sei.

DGB will gegensteuern

„Es ist an der Zeit, den Ausbildungsmarkt zukunftsfest zu machen“, sagte DGB-Abteilungsleiter Lars Niggemeyer. Der Gewerkschaftsbund will mit drei Maßnahmen gegensteuern: „Wir müssen ausbildende Betriebe durch einen Zukunftsfonds entlasten“, erklärte der niedersächsische DGB-Vorsitzende Mehrdad Payandeh. Einzahlen sollten alle Unternehmen, denn die Ausbildung von Fachkräften gehe auch alle an. Außerdem brauche man ein landesweites Azubi-Ticket für den Nahverkehr sowie eine Ausbildungsplatzgarantie. Letzteres war auch aus dem politischen Raum wie etwa aus Kreisen der SPD gefordert worden, stößt aber bei Arbeitgeberverbänden auf wenig Gegenliebe. „Österreich zum Beispiel zeigt aber, dass dies auch ein Erfolgsmodell für Niedersachsen sein könnte“, sagte Payandeh.

Weniger Arbeitslose:Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat es im Oktober eine Herbstbelebung gegeben. Bundesweit verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen auf 2,377 Millionen. Dies sind 88 000 Personen weniger als im September und 383 000 weniger als im Oktober vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent zurück. In Niedersachsen waren rund 222.000 Menschen arbeitslos gemeldet – 3,3 Prozent weniger als im September und 13,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug hier zuletzt 5,1 Prozent.

Von Bernd Haase