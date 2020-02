Hannover

Die Beschäftigten des von der Schließung bedrohten Autositzherstellers Sitech in Hannover können auf die Hilfe der niedersächsischen Landesregierung hoffen. „Mit rund 470 Beschäftigten ist Sitech ein wichtiger Arbeitgeber“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Berend Lindner ( CDU) am Freitag. Das Land habe ein hohes Interesse daran, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. „Der Mutterkonzern Volkswagen hat eine soziale Verantwortung für Sitech und könnte auch Teil der Lösung sein.“ Die Landesregierung wolle mit VW-Managern über das Thema sprechen.

Zuvor hatten Arbeitnehmervertreter im Wirtschaftsministerium einen Appell mit rund 3500 Unterschriften übergeben, in dem unter anderem die Weiterführung der Produktion von Sitzen für den Bulli T6.1 bei Sitech gefordert wird. VW Nutzfahrzeuge (VWN) hatte jüngst den Konkurrenten Faurecia in Stadthagen damit beauftragt, die Lieferung der für den T6.1 benötigten Sitze sicherzustellen. Zuvor hatte der Autokonzern die Sitzproduktion für die neuen Modelle ID Buzz und Bulli T 7 an Faurecia-Standorte in Tschechien vergeben. Dies könnte das Aus für den Standort Hannover bedeuten.

IG Metall appelliert an Volkswagen

Bisher bezieht VWN die Sitze von Sitech, einer hundertprozentigen VW-Tochter. Das Unternehmen produziert mit rund 5400 Beschäftigten an sieben Standorten in Deutschland, Polen und China für die Marken des Konzerns; seit 2007 fertigt die Firma auch für VWN. „Dass sich der Volkswagen-Konzern immer noch nicht zur Zukunft des Sitech-Standortes geäußert hat, ist eine große Belastung für die Beschäftigten.“, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Hannover, Dirk Schulze. „Wir erwarten ein Bekenntnis zur Fertigung des T6.1 in Hannover und dass sich der Volkswagen-Konzern seiner sozialen Verantwortung stellt.“

Von Jens Heitmann