Bad Salzdetfurth

Der Autozulieferer Fuba Automotive will an seinem Hauptsitz in Bad Salzdetfurth 80 von rund 340 Arbeitsplätzen streichen. Dies hat die Geschäftsführung des größten Arbeitgebers in der Kurstadt angekündigt. Der Stellenabbau solle möglichst ohne Kündigungen vonstatten gehen, erklärte die Geschäftsführung. Wie dies erreicht werden kann, will sie nun mit dem Betriebsrat erörtern. Allerdings bekundet das Management einen gewissen Zeitdruck: Die Jobs sollten „schnellstmöglich“ abgebaut werden, erklärte das Unternehmen.

„Keine falschen Hoffnungen wecken“

Im Sommer hatte Fuba zunächst Kurzarbeit beantragt – dies aber wieder zurückgezogen mit der Begründung, dass der Umsatzrückgang „kein kurzfristiges Phänomen“ sei. Deshalb wolle man auch „keine falschen Hoffnungen wecken“. Verhandlungen über einen Standortsicherungsvertrag zwischen Fuba und der Gewerkschaft IG Metall sind gescheitert. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sei die Streichung der Stellen in Bad Salzdetfurth unumgänglich, betonte Fuba. Die zur Disposition stehenden Jobs würden auch nicht in gleichem Maße an anderen Standorten wieder aufgebaut.

Chinesischer Northeast-Konzern als Eigentümer

Vor einigen Jahren hatte der chinesische Northeast-Konzern die damalige Antennensparte des Delphi-Konzers erworben und eine neue Firma mit dem Traditionsnamen Fuba gegründet. Fuba musste einen Teil der Produktion aus Delphi-Standorten in Niedriglohnländern übergangsweise nach Bad Salzdetfurth holen, obwohl der Standort dafür eigentlich zu teuer war.

Dafür stellte Fuba Mitarbeiter befristet ein und holte viele Leiharbeiter hinzu. Inzwischen hat das Unternehmen aber neue Produktionsstätten in Ländern mit einem geringeren Lohnniveau aufgebaut. In Bad Salzdetfurth fielen daraufhin wieder Arbeitsplätze weg.

Von Tarek Abu Ajamieh