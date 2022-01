Hannover

Der Name der Bäckerei Bosselmann wird aus Hannover verschwinden. Zum Jahreswechsel hat der Gründer und Betreiber Gerhard Bosselmann (65) sein Geschäft und 22 Filialen verkauft. Der Erwerber, die Heide-Bäckerei Meyer aus dem Kreis Gifhorn, hat entgegen der ursprünglichen Planung den Entschluss gefasst, die Marke nicht beizubehalten. Auch beim Sortiment ändert sich einiges. Die Beschäftigten und Filialstandorte sollen jedoch bleiben.

„Wir haben viel mit Branchenkennern und anderen Bäckern gesprochen und uns am Ende gegen ein Weiterführen des Namens entschieden“, sagte Marcell Meyer von der Heide-Bäckerei Meyer mit Sitz in Wahrenholz. Zwar habe man die Namensrechte gekauft – die Marke polarisiere aber stark. „Herrn Bosselmann ist es gelungen, den Firmennamen mit vielen Aktionen sehr bekannt zu machen“, sagte Meyer, „aber das ist Fluch und Segen zugleich“. Deshalb wolle man lieber „auf die Kraft der eigenen Marke setzen“.

Der promovierte Ökonom Bosselmann hatte 1998 in Hannover vier Filialen der ehemaligen Bäckerei Lucht erworben und unter dem Namen Landbäckerei Bosselmann eine Kette mit in Spitzenzeiten 30 Zweigstellen geschaffen. Anfangs war Bosselmann mit Kutsche und mobilem Holzofen unterwegs, hat auf Märkten Brot gebacken und so seine Bekanntheit gesteigert.

Stimmung gekippt

Zu Beginn der Corona-Krise ging ein dramatischer Appell von Bosselmann durch die Medien. In einem Facebook-Video rief der Unternehmer dazu auf, in der Krise örtliche Bäckereien zu unterstützen. Er lobte seine Angestellten für ihre Tätigkeit während der Pandemie und versprach, dass Beschäftigte von Gesundheits- und Rettungsdiensten in seinen Filialen kostenlos Brötchen bekämen. Wenige Tage später aber wurde bekannt, dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Rauswurf gedroht hatte, falls sie sich in ihrer Freizeit etwa auf Partys oder bei Treffen mit Freunden „leichtsinnig“ mit Corona infizierten. Da kippte die öffentliche Stimmung ins Gegenteil.

Willensstarker Unternehmer: Gerhard Bosselmann mit Brot. Quelle: HAZ-Archiv

Die Landbäckerei Meyer – ebenfalls ein Familienunternehmen, aber schon in dritter Generation – will einen Neustart. Die ehemaligen Bosselmann-Filialen sind im Inneren bereits weitgehend mit neuen Werbematerialien versehen. Backwaren gibt es in Brötchentüten mit dem Meyer-Aufdruck. Auch an den Fassaden sollen sich die Schriftzüge ändern.

Neue Backstube bei Gifhorn

Im vergangenen Jahr hat Meyer am Stammsitz Wahrenholz in einem großen Neubau eine Backwerkstatt eröffnet. Dort werden alle Produkte für die eigenen 83 Filialen und die neu hinzugekommenen 22 Zweigstellen zentral gefertigt – die Bosselmann-Backstube in Langenhagen wurde aufgegeben. Entsprechend hat sich das Sortiment für die hannoversche Kundschaft stark geändert.

„Es war anders geplant, aber das Unternehmen ist verkauft – jetzt entscheidet die Familie Meyer“: Gerhard Bosselmann . Quelle: Samantha Franson (Archiv)

„Vom ursprünglichen Plan, viele Produkte aus dem Bosselmann-Sortiment beizubehalten, haben wir uns verabschiedet“, sagte Meyer. Einige beliebte Angebote solle es weiterhin geben – der Großteil des Sortiments bestehe nun jedoch aus Produkten der Heide-Bäckerei Meyer. „Zwei Marken parallel zu führen bedeutet einen enormen Aufwand“, erklärte der neue Chef.

Sichere Jobs zugesagt

Alle Filialen sollen bestehen bleiben, solange die Mietverträge liefen, sagte Meyer. Im Fall der Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld laufe der Vertrag 2023 aus, man bemühe sich aber derzeit um eine Verlängerung. Allen Beschäftigten sei die Beibehaltung der Arbeitsplätze zugesichert worden – sogar mit etwas besserer Bezahlung. „Im Bereich der Backstube haben wegen des erforderlichen Ortswechsels nicht alle Beschäftigten von dem Angebot Gebrauch gemacht“, sagt Meyer.

Gerhard Bosselmann hegt keinen Groll wegen des wegfallenden Namens. „Es war anders geplant, aber das Unternehmen ist verkauft – jetzt entscheidet die Familie Meyer“, sagte er. Er sei entspannt ins neue Jahr gestartet – „weil ich weiß, dass für meine Beschäftigten eine gute Lösung gefunden ist“. Das sei das Wichtigste.

Von Conrad von Meding