In Hamburg hat die Deutsche Bahn eine digitale S-Bahn präsentiert und spricht selbstbewusst vom Zug der Zukunft. An dem Projekt haben in den vergangenen beiden Jahren 300 Techniker und Ingenieure gearbeitet. Im Oktober 2021, wenn in der Hansestadt der Weltkongress für intelligente Transportsysteme abgehalten wird, sollen den Plänen zufolge erstmals vier Bahnen der Linie 21 auf einem 23 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Bergedorf im hochautomatisierten Betrieb unterwegs sein. Die Projektkosten liegen bei 60 Millionen Euro.

In den Zügen muss der Lokführer nicht mehr auf die Signale achten. Die Fahrzeuge kommunizieren mit Sendemasten und werden so per Funk über die Strecke gesteuert. Ohne Personal fahren sie aber nur in Bergedorf vom Abstellgleis in die Station. Ansonsten bleibt der Lokführer an Bord und überwacht die Abläufe.

„Gemeinsam mit dem Hersteller Siemens entwickeln wir die Technik des bedeutendsten technologischen Wandels im Bahnbetrieb seit Jahren“, sagt Projektleiter Jan Schröder. Die S-Bahn könne die Zugkapazität in dem Abschnitt um 20 Prozent steigern, ohne dass dafür ein Meter zusätzliches Gleis gebaut werden müsse. Eine mögliche Ausdehnung auf das gesamte Hamburger Netz werde geprüft.