Hannover

Die Wahl von Münster als Standort für die Batteriezellenforschung stößt auf Kritik der Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Durch diese Entscheidung der Bundesregierung gehe „wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren“, heißt es in einem Schreiben der Ministerpräsidenten Stephan Weil ( SPD), Markus Söder ( CSU und Winfried Kretschmann (Grüne) an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Sie fordern, die Standortentscheidung noch einmal zu überprüfen.

Weil Deutschland in der Batterietechnologie international hinterherhinkt, will die Bundesregierung die Forschung in diesem Bereich mit 500 Millionen Euro ankurbeln. Bisher beziehen die hiesigen Autohersteller ihre Batteriezellen für Elektrofahrzeuge aus Fernost – aus dieser Abhängigkeit wollen sich Volkswagen & Co. mittelfristig lösen. VW hat die Entwicklung und Produktion von Batterien bis hin zum Recycling in seiner neuen Konzernsparte Komponente gebündelt und das Werk in Salzgitter zum Zentrum dieser Aktivitäten gekürt.

Vergebliche Hoffnungen in Salzgitter

Aus diesem Grund hatte sich Salzgitter große Hoffnungen auf den Zuschlag für die Batteriezellenforschung gemacht. Gleiches gilt für die Standorte Augsburg und Ulm, die ebenfalls auf bereits bestehende industrielle Netzwerke verweisen können. In der Auswahlkommission hätten weder die Vertreter der Industrie noch der Fraunhofer-Gesellschaft als Gutachter der Standortbewerbungen für Münster votiert, heißt es in dem Schreiben der Ministerpräsidenten: „Dort, wo es um weltweite Technologieführerschaft geht, sind strukturpolitische Erwägungen nicht zielführend.“ Deutschland könne es sich nicht erlauben, die an den drei Standorten „vorhandenen Potenziale in Zukunft ungenutzt zu lassen“.

Er finde das Votum der Bundesregierung für Münster „überraschend und gelinde gesagt irritierend“, sagte Weil am Dienstag am Rande seiner Sommerreise. Auch für Ulm und Augsburg gebe es gute Argumente – für Salzgitter spreche das regionale Umfeld: Die Region Braunschweig zeichne sich durch die höchste Forschungsintensität in der Europäischen Union aus, zudem stünden dort 96 Partner aus der Industrie parat: „Die erforderlichen Fachkräfte zur Etablierung einer Forschungsfertigung wären in der Region Salzgitter sofort vorhanden gewesen.“

Karliczek verteidigt Entscheidung

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) hat die Entscheidung für Münster verteidigt. „Das überzeugendste Konzept für Batterieforschungsproduktion und Recycling hat Münster vorgelegt“, sagte sie im „ARD-Mittagsmagazin“. Dass der Standort in der Nähe ihres Wahlkreises liege, habe nichts mit der Entscheidung zu tun. Karliczek kommt aus Ibbenbüren unweit von Münster.

Von Jens Heitmann und Cindy Riechau