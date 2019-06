Niedersachsen Batteriezellenfertigung VW beteiligt sich an Northvolt Die Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos in Salzgitter soll 2023 oder 2024 beginnen. VW steigt jetzt beim schwedischen Batteriehersteller Northvolt ein und investiert dafür 900 Millionen Euro.

In seinem Werk in Salzgitter will der VW-Konzern künftig Batteriezellen produzieren. Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa