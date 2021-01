Vor Beginn der digitalen Agrarmesse Grüne Woche am Mittwoch in Berlin gab es dort am Sonnabend Proteste von Landwirten gegen Billigpreise für Lebensmittel. Die Gesellschaft überlaste die Bauern, meint Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Sie sollten mehr Geld für ihre Produkte bekommen, fordert die CDU-Politikerin.