Beratungsgebühr in Geschäften? Das sagen Hannovers Händler

Der Druck auf deutsche Autozulieferer wächst – die Pkw-Produktion lahmt weltweit. Und Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Eine milliardenschwere Sonderbelastung bringt nun den Autozulieferer aus Hannover erneut in Bedrängnis: Voraussichtlich wird Continental in diesem Jahr in die Verlustzone schlittern.