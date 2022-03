Betriebsratswahl bei VW: IG Metall holt über 85 Prozent der Stimmen

Wolfsburg

Das ist ein eindeutiges Ergebnis: Die IG Metall hat mit Spitzenkandidatin Daniela Cavallo die Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg mit 85,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Sie holt damit 66 der 73 Sitze im neuen Betriebsrat. Cavallo dürfte damit als Vorsitzende des Betriebsrates wiedergewählt werden. Auf den zweiten Platz schaffte es „Die Andere Liste“ mit Spitzenkandidat Frank Patta – die Liste stellt künftig vier Betriebsratsmitglieder.

67.600 Beschäftigte durften ihre Stimme abgeben

Wahlberechtigt im Wolfsburger VW-Stammwerk waren insgesamt 67.600 Beschäftigte – darunter auch Teile der Belegschaften des VfL Wolfsburg und der Volkswagen Group Services, die ebenfalls vom VW-Betriebsrat vertreten werden. Um die 73 Plätze bewarben sich 257 Beschäftigte auf insgesamt acht Wahllisten – so viele wie lange nicht mehr. Die meisten Kandidaten sind Mitglieder der IG Metall: insgesamt 182.

Eindeutig: Das Ergebnis der Betriebsratswahl 2022 am VW-Standort Wolfsburg. Quelle: VW-Betriebsrat

Wegen der Corona-Pandemie und der Kurzarbeit bei Volkswagen nutzten viele Wahlberechtigte in den vergangenen Tagen die Briefwahl, um ihre Stimme abzugeben. Das machte das Auszählen der Stimmen komplizierter und langwieriger. Die Wahllokale im Wolfsburger Werk waren zudem von Montag bis Freitagmorgen rund um die Uhr geöffnet.

Neben der IG Metall und „Die Andere Liste“ holten drei weitere Listen jeweils einen Sitz im neuen Betriebsrat: „Wir für Euch“, Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) und „Die Alternative“. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,25 Prozent, vor vier Jahren waren es 59,43 Prozent. Die Listen „MIG 18“, „Die Unabhängigen“ und „Mensch sein bei Volkswagen“ gehen bei der Sitzverteilung leer aus.

Mindestens 18 der 73 Mandate gehen an Frauen

In den nächsten Wochen treffen sich die Gewählten zur konstituierenden Sitzung des Volkswagen-Betriebsrates am Standort Wolfsburg. Frauen sind bei Volkswagen in der Minderheit, deswegen müssen mindestens 18 der 73 Mandate künftig von Frauen besetzt sein. Der neue Betriebsrat wählt aus seiner Mitte dann einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter – Daniela Cavallo dürfte als Vorsitzende und Gerardo Scarpino als Stellvertreter wiedergewählt werden. Für Cavallo war es die erste Wahl als Spitzenkandidatin und Betriebsratsvorsitzende – sie hatte das Amt vor einem Jahr vom langjährigen Vorsitzenden Bernd Osterloh übernommen.

Die Sitzverteilung im neuen VW-Betriebsrat: Fünf Listen haben es ins Gremium geschafft – die IG Metall hat 66 von 73 Mandaten gewonnen. Quelle: VW-Betriebsrat

Die amtierende Betriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo bedankte sich bei allen Beschäftigten, „die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben – trotz der herausfordernden Umstände mit Pandemie und Kurzarbeit“. Für Volkswagen-Verhältnisse war es ungewöhnlich harter Wahlkampf – kleinere Listen warfen der dominierenden IG Metall unfaires Verhalten vor. Die Liste „Wir für Euch“ erstattete sogar Strafanzeige bei der Polizei und setzte eine Belohnung von 5.000 Euro für den entscheidenden Tipp auf den oder die Täter aus: Ihre Wahlplakate wurden zerstört. Die Liste denkt darüber nach, wegen unfairer Bedingungen das Wahlergebnis anzufechten.

Von Carsten Bischof