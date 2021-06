Hannover/Charlotte

Bier von Hannovers ältestem Unternehmen wird ab Herbst auch in den Vereinigten Staaten produziert: In Charlotte im Bundesstaat North-Carolina lässt Gilde derzeit einen Außenposten in Form einer Minibrauerei bauen. Der Fertigstellungstermin soll passend zur Eröffnung des dortigen Oktoberfests sein – in der rund 850.000-Einwohner-Stadt leben viele Menschen mit deutschen Wurzeln.

Historische Gemeinsamkeiten

Eine weitere historische Gemeinsamkeit: Die Brauerei von der Hildesheimer Straße und Charlotte standen zeitweise beide unter der Herrschaft von Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz (1744–1818), die durch Heirat mit Englands König Georg III. zur Königin von England und Hannover wurde. „Königin Charlotte hat der Stadt ihren Namen gebracht, aber das wichtigste Mitbringsel vergessen, nämlich das gute Bier“, sagt Gilde-Geschäftsführer Mike Gärtner der HAZ. „Wir sind nun da, um diesen kleinen Fehler der Geschichte zu korrigieren.“ Auf die historische Verbindung lehnt sich auch der Werbeslogan an. Der lautet „Gilde-Queen Charlotte’s Legacy - German Brewed Since 1546“.

Eine Gilde-Werbetafel in den USA. Quelle: Gilde

Harter Wettbewerb um Bier

Ein besonderes Merkmal könnte von Vorteil für die deutschen Brauer sein. Denn der Wettbewerb in den USA ist hart, sagt Gärtner. Allein in der Region um Charlotte gebe es 60 kleine Brauereien. Doch bei Gilde ist man optimistisch: „Wir denken, dass wir mit unserem deutschen Konzept den Geschmack der Amerikaner treffen.“

Deutsches Konzept für den amerikanischen Markt: Die Minibrauerei in Charlotte soll im Herbst eröffnen. Quelle: Gilde

Für den Brauereibau hat Gilde Bauland im Süden von Charlotte erworben. Zu den Kosten wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Lokale Medien berichten, dass Gilde für 800 Quadratmeter 3,1 Millionen Dollar (rund 2,5 Millionen Euro) ausgegeben habe. Auf dem Grundstück wird bis Mitte Oktober die Brauerei samt Biergarten mit 350 Sitzplätzen errichtet. 30 Voll- und Teilzeitkräfte sollen in dem Betrieb beschäftigt werden.

Der Plan ist, 5000 Barell Bier pro Jahr zu produzieren – nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das entspricht etwa 800.000 Litern und somit nur rund 5 Prozent der Menge, die pro Jahr in Hannover entsteht. Für die Herstellung der Sorten Pils, Kellerbier, Urbock und Alster siedelt Braumeister Willi Wallstab in die USA. Zudem präsentiert Sternekoch Stefan Hermann deutsche Küche: Schnitzel, Bratwurst, Spätzle und mehr.

Ideen für industrielle Brauerei

Gilde-Geschäftsführer Mike Gärtner. Quelle: Villegas

Seit rund zwei Jahren ist die Gilde dabei, sich auf dem US-Markt zu etablieren – und auch nach dem Start der Minibrauerei in Charlotte wird weiter Hopfensaft aus Hannovers Südstadt eingeschifft. „Für den amerikanischen Handel wird weiterhin Bier exportiert, da die Kapazität des neuen Brauhauses für die im Handel bestehende Nachfrage nicht ausreichen wird“, so Gärtner.

Und die Pläne für die Zukunft gehen noch weiter: Langfristig möchte Gilde den Weg in die Regale der großen Supermarktketten wie Walmart oder Publix schaffen. Um den Markt zu versorgen, wäre dann auch eine Brauerei vorstellbar, die in industriellen Mengen Bier produzieren kann. Entsprechende Überlegungen gibt es bereits, die sind aber noch Zukunftsmusik, so Gärtner.

