Hannover/Ingelheim

Die Stiftung Tierärztliche Hochschule ( TiHo) Hannover übernimmt das Boehringer-Impfstoffzentrum in Kirchrode. Damit ist die Zukunft eines des modernsten Medizinlabors in Hannover gesichert. „Wir erleben derzeit auf drastische Weise, welche Bedeutung Impfstoffforschung für unsere Gesellschaft hat“, sagte TiHo-Präsident Gerhard Greif der HAZ in einer ersten Stellungnahme. Die Immobilie mit den Hightech-Laboratorien und virengeschützten Tierhaltungsanlagen passe optimal zur TiHo.

Boehringer forscht in Lyon

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hatte sich im Juni entschieden, den Forschungsstandort in Kirchrode aufzugeben. In der weitläufigen Anlage an der Bemeroder Straße hatte das süddeutsche Familienunternehmen seit 2012 an Impfstoffen für die gewerbliche Tierhaltung geforscht. Die Nähe zur TiHo hatte den Ausschlag für die Standortentscheidung gegeben. Jetzt aber konzentriert Boehringer seine Tierimpfstoffforschung am französischen Standort Lyon.

Rund 2000 Tiere werden jährlich im Kirchröder Forschungszentrum für Versuche mit Tierimpfstoffen getötet – zunächst waren es Schweine, dann auch Hühner und Rinder. Mit Kunststofftieren zeigte Boehringer die Haltungsbedingungen in den Stallungen. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Etwa ein Viertel der zuletzt 129 Mitarbeiter hätten intern bei Boehringer neue Jobs an anderen Standorten gefunden, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Mit dem Betriebsrat wurde ein Sozialplan ausgehandelt, der Abfindungen für gekündigtes Personal vorsieht. Boehringer schließt die Einrichtung zu Jahreswechsel.

Übergabe zum April 2020 – ohne Personal

Die TiHo übernimmt Grundstück und Immobilien sowie weite Teile der Laborausrüstungen zum April 2020. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Boehringer hatte unbestätigten Angaben zwischen 55 und 61 Millionen Euro in Hannover investiert. Bei einem Jahresgewinn von zuletzt 2,7 Milliarden Euro dürfte ein möglicher Verlust aus der Standortaufgabe verschmerzbar sein.

Dem Vernehmen nach hatten sich zunächst mehrere Pharmaunternehmen für eine Übernahme des Forschungszentrums interessiert, immer wieder waren Delegationen durch die hermetisch abgeriegelten Immobilien geführt worden. Offenbar war aber niemand bereit, mehr zu bieten als die TiHo-Stiftung. Boehringer-Deutschland-Chefin Sabine Nikolaus sagte am Montag, das Unternehmen freue sich über die Nachnutzung. „Damit kann die Hochschule die eigenen Forschungskapazitäten wesentlich erweitern, und gleichzeitig bleibt das moderne Forschungszentrum der Region Hannover erhalten“, wird Nikolaus in einer Boehringer-Stellungnahme zitiert.

Ergänzung am Standort Bünteweg

Für die TiHo sei die Übernahme eine sehr gute Ergänzung ihrer Einrichtungen am Neubaustandort rund um den Bünteweg, sagte Greif. Im nahen TiHo-Forschungszentrum für Infektionen und Zoonose (RIZ, Research Center for Emerging Infections and Zoonoses) werde „in höchster Schlagzahl“ an neuen Impfstoffen gearbeitet. „Dort werden die Laborkapazitäten eng, und auch in einigen anderen Altgebäuden fällt es uns immer schwerer, die Arbeiten mit vertretbarem Aufwand am Laufen zu halten“. Deshalb sei die Möglichkeit, ein modern eingerichtetes Laborgebäude im Quartier zu übernehmen, eine optimale Ergänzung. „Die Möglichkeit wollen wir nutzen.“

Hightechlabor: In den Forschungseinrichtungen an der Bemeroder Straße gelten hohe Sicherheitsstandards. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Das Gebäude wird ohne Personal übergeben. Greif sagte aber, dass ohnehin ein ständiger Austausch von Forschungspersonal bestehe. Sowohl die TiHo als auch die MHH und andere Einrichtungen schrieben ständig Stellen aus, sodass es durchaus denkbar sei, dass ehemalige Mitarbeiter von Boehringer auch künftig wieder in dem Forschungszentrum arbeiteten.

Tierversuchsgegner und Anlieger erzwangen Vergleich

Proteste: Auch in diesem Februar gab es wieder eine Mahnwache gegen Tierversuche vor dem Zentrum von Boehringer Ingelheim. Quelle: Navid Bookani

Um die Einrichtung, in der zunächst an Schweinen mit neuartigen Impfstoffe experimentiert wurde, inzwischen auch an Hühnern und Rindern, hatte es vor zehn Jahren erheblichen Ärger gegeben. Anwohner aus Kirchrode und Tierversuchsgegner protestierten heftig gegen die Ansiedlung. Boehringer schloss schließlich einen bundesweit beachteten Vergleich, der höchstmögliche Transparenz gegenüber Anliegern sichergestellt hat.

Von Conrad von Meding