Bosch-Nachfolger SEG beendet Starter-Produktion in Hildesheim

Die Produktion von Startern und Generatoren war jahrzehntelang das Herzstück des Bosch-Standorts in Hildesheim – nun steht das Ende bevor: Die Firma SEG Automotive, die den Geschäftsbereich vor zweieinhalb Jahren vom Autozulieferer Bosch übernommen hat, will ihr Werk in Hildesheim weitgehend schließen. Betroffen sind knapp 500 Mitarbeiter. Die große Mehrheit der Beschäftigten hat das Recht, bei Bosch einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen.

Der chinesische ZMJ-Konzern hatte die Starter- und Generatorensparte von Bosch Anfang 2018 für 545 Millionen Euro erworben und daraus die Tochtergesellschaft SEG Automotive geformt. Hauptsitz des weltweit mit 8000 Mitarbeitern an 16 Standorten vertretenen Unternehmens ist Stuttgart. Hildesheim sollte das Leitwerk für Forschung und Entwicklung werden.

Kündigungen wurden in den Vereinbarungen bis Ende 2021 ausgeschlossen. Wer zum Zeitpunkt der Übernahme schon in der Firma war, bekam zudem für den Fall seiner Entlassung das Recht auf eine Rückkehr zu Bosch eingeräumt. Diese Regelungen kommen nun zum Tragen.

Starke Einbußen wegen der Corona-Krise

SEG kündigte mit Hinweis auf Umsatzeinbrüche in der Corona-Krise an, die Produktion in Hildesheim spätestens Ende nächsten Jahres einzustellen. Voraussichtlich bleiben noch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen am Ort. Insgesamt will SEG Automotive 1100 Arbeitsplätze streichen. Kündigungen sind in Hildesheim aber frühestens im Januar 2021 möglich.

„Zu Jahresbeginn haben wir mit 92 Millionen verkauften Startern kalkuliert – jetzt rechnen wir noch mit 68 Millionen“, erklärte der Firmensprecher Christoph Hoelzl. SEG-Europa-Chef Martin Ziegler betonte, das Unternehmen erwarte eine lang anhaltende Krise in der Automobilbranche. „Wir glauben, dass bis 2026 nicht das Niveau von 2018 erreicht wird.“ SEG hat sich darauf spezialisiert, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß von Verbrennermotoren durch Energierückgewinnung zu verringern. Das Unternehmen hatte dem Verbrenner eine längere Lebensdauer prognostiziert als viele andere Fachleute.

In Hildesheim höhere Kosten als im ungarischen Werk

Dem Werk in Hildesheim wird zum Verhängnis, dass es als Produktionsstandort teurer ist als zum Beispiel die größere Fabrik im ungarischen Miskolc. „Dennoch haben wir dort dieses Jahr schon 200 Arbeitsplätze abgebaut, um die zugesagte Beschäftigung in Hildesheim zu halten“, sagte Ziegler. Nun haben die chinesischen Firmeneigentümer aber entschieden: Miskolc soll weiter produzieren – Hildesheim nicht.

Die Betriebsratsvorsitzende Birgit Ertelt reagierte enttäuscht. „Ich glaube, die Firma hatte wirklich langfristige Pläne für den Standort Hildesheim. Wir haben in den vergangenen Monaten auch alles versucht, zum Beispiel Vorschläge für neue Produkte gemacht.“ Dass das alles nichts genützt habe, sei bitter – „zumal die Belegschaft schon zu Bosch-Zeiten immer wieder neue Rückschläge und Sanierungen verkraften musste“.

Die Bosch-Zeiten dürften nun für viele wiederkommen. „Ich denke, die meisten werden das Rückkehrrecht nutzen“, sagte Ertelt. Für rund 90 Prozent der SEG-Mitarbeiter gilt diese Option. Nach Ertelts Ansicht besteht konkret ein Anspruch auf Stellen bei Bosch in Hildesheim oder Salzgitter – in gut erreichbarer Nähe.

