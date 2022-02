Hannover/Berlin

Die Baupreise in Deutschland werden nach Einschätzung der Branche auch 2022 deutlich steigen. Nach einem Plus von 6 Prozent im vergangenen Jahr rechnet der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes mit weiteren 4 Prozent. Beim Bauindustrieverband Nord in Hannover heißt es, längerfristige Kalkulationen seien kaum noch möglich. „Die Glaskugel ist beschlagen“, sagte Hauptgeschäftsführer Jörn Makko.

2021 habe man den stärksten Preisanstieg seit mehr als 20 Jahren registriert, sagte der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbes, Felix Pakleppa. Die Entwicklung habe sich zwar „etwas beruhigt“ – „die Preise steigen aber immer noch“. Ein Niveau wie vor der Corona-Pandemie sei nicht absehbar. „Und das liegt vor allem an den stark gestiegenen Materialpreisen“, erklärte Pakleppa.

Mit Abstand am stärksten habe sich Bauholz verteuert. Dessen Preise hätten sich 2021 annähernd verdoppelt. „Bei Kunst- und Dämmstoffen waren es etwa 30 bis 40 Prozent und bei Stahl 70 Prozent“, sagte Pakleppa. Seit dem Jahreswechsel sei Bauholz etwas günstiger geworden. „Wir liegen jetzt bei einem Plus von 89 Prozent im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit – also nach wie vor auf sehr hohem Niveau.“

Zu wenig Bauholz in Europa

Die Ursachen sieht das Baugewerbe unter anderem in der Borkenkäferplage, die zu mehr Schadholz geführt habe, und in der deutlich gestiegenen Nachfrage. Unter anderem haben die Vereinigten Staaten mehr Holz aus Europa importiert, nachdem Holz aus Kanada wegen Zöllen deutlich teurer geworden war. „Das hat dazu geführt, dass viele Holzhäuser in Kalifornien mit Holz aus Baden-Württemberg gebaut worden sind“, sagte Pakleppa. In Europa aber fehlte das Material.

Wie teuer wird das Bauvorhaben am Ende? Baukosten können kaum noch längerfristig kalkuliert werden. Quelle: Lothar Ferstl (dpa/Symbolbild)

Beim Bauindustrieverband wies der Hauptgeschäftsführer Makko darauf hin, dass zuletzt nicht alle Preise gleich stark zugelegt hätten. Transportbeton, Mauerwerk oder Zement etwa hätten sich um weniger als 3 Prozent verteuert. „Aber alles, bei dem elektronische Bauteile verbaut sind, hat wegen der Lieferprobleme im Preis massiv zugelegt.“ Das betreffe in der Bauwirtschaft etwa Aufzüge, Lüftungen oder Türschließanlagen. Wie es weitergeht, könne derzeit kaum jemand sagen.

Wie verlässlich sind Kostenvoranschläge?

Die Unsicherheiten erschwerten der gesamten Branche die Preiskalkulationen etwa für Kostenvoranschläge, erläuterte Makko. „Bauherren, die innerhalb eines Vierteljahres beauftragen, erhalten verlässliche Preise.“ Um Risiken zu verteilen, würden Auftragsvergaben inzwischen aber auch gesplittet. So gäben Bauherren zunächst den erweiterten Rohbau in Auftrag – und die technische Gebäudeausstattung erst später. Das sei „eine beiderseitige Wette auf die Zukunft, die so oder anders ausgehen kann“, sagte Makko. Fest stehe aber: „Bei Projekten, die weiter als ein halbes Jahr in der Zukunft liegen, wird es immer schwieriger, kalkulationssicher anzubieten.“ Preissicherheit sei dann „eine Frage der vertraglichen Gestaltung“.

„Bauen muss bezahlbar bleiben“

Pakleppa sieht die Bauwirtschaft in einer Spagatsituation: Die Bundesregierung erwarte, dass 400 000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden sollen – aber dies bei niedrigen Preisen und ambitionierten Klimaschutzzielen. Auch Makko betonte, dass die Politik jetzt steuern müsse. „Beim Schallschutz etwa stellt sich die Frage, ob wir immer alle Weltklasse sein müssen. Und beim Brandschutz sind wir bereits so gut, dass man darüber nachdenken sollte, die Anforderungen einzufrieren.“ Bauen und Wohnen müssten schließlich bezahlbar bleiben.

Von Conrad von Meding und Andreas Heimann