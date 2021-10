Bund hilft Messen mit 600 Millionen Euro

Hannover

Der Bund will die Messewirtschaft mit einem Sonderfonds von 600 Millionen Euro gegen Corona-Risiken absichern. Bis Ende September 2022 sollen Messeveranstalter und Aussteller bis zu 80 Prozent des entstandenen Schadens ersetzt bekommen, falls eine Messe pandemiebedingt nicht ihre Tore öffnen darf. Abgedeckt seien Betriebs- und Personalkosten, Anmietungen, Wareneinsätze sowie beauftragte Dienstleister, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Die Hilfe ist auf 8 Millionen Euro je Veranstaltung begrenzt. Voraussetzung dafür sei, dass die jeweilige Messe vorab auf einer zentralen IT-Plattform registriert werde, hieß es. Dies sei vom 25. Oktober an möglich.

„Wir begrüßen das Absicherungsprogramm zur Unterstützung des Neustarts unserer Branche“, sagte der Vorstandschef der Deutschen Messe, Jochen Köckler. Die bereits geltenden Regelungen, nur geimpften, genesenen oder getesteten Ausstellern und Besuchern Zutritt zu den Geländen zu gewähren, böten bereits eine hohe Planungssicherheit. „Mit dem neuen Absicherungsprogramm wird das Kostenrisiko für den Fall, dass es doch noch zu einer pandemiebedingten Absage kommt, minimiert“, sagte Köckler.

Für 2022 sind bundesweit 380 Messe geplant

Der Bund hat den Sonderfonds aufgelegt, weil Veranstalter und Aussteller derzeit keine Möglichkeit haben, sich auf eigene Faust gegen Pandemierisiken abzusichern. Entsprechende Policen biete die Versicherungswirtschaft nicht an, erklärte das Wirtschaftsministerium. „Veranstaltende Unternehmen sind daher aufgrund der langen Vorbereitungszeit und hohen Investitionen von einem enormen Kostenrisiko betroffen.“ Der Bund stellt die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung, die Länder sind für die Antragsbearbeitung und Auszahlung zuständig.

Bis Ende des Jahres sind in Deutschland insgesamt 113 Messen geplant. Rund 380 Veranstaltungen sind für 2022 vorgesehen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 70 Prozent aller Messen abgesagt oder verschoben. Die gesamtwirtschaftlichen Verluste durch die Absage von Messen belaufen sich nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Messewirtschaft im laufenden Jahr bereits auf 20,6 Milliarden Euro. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sei ein Schaden 42 Milliarden Euro entstanden.

