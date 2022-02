Hannover/Göttingen

Eine Göttingen Firma hat nach Erkenntnissen des Bundeskartellamtes mit Preisabsprachen beim Brückenbau den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden Schaden zugefügt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, haben die Wettbewerbshüter Bußgelder in Millionenhöhe gegen die Mageba GmbH in Göttingen und eine weitere Firma in München verhängt. Wie hoch der durch das Kartell entstandene Schaden ist, lasse sich nicht beziffern, sagte ein Sprecher des Amts.

Zum Beispiel an der Reparatur der Fehmarnsundbrücke war die Göttinger Firma Mageba im vergangenen Jahr beteiligt. Quelle: Mageba GmbH

Bereits vor drei Jahren hatten die Staatsanwaltschaft Braunschweig und das Kartellamt nach Hinweisen aus dem Markt Unternehmensräume und Privatwohnungen von Verantwortlichen der Unternehmen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Submissionsbetrugs durch verbotene Absprachen bei Projektausschreibungen.

Absprachen seit 2004

Die beiden Unternehmen seien in Deutschland die einzigen Hersteller sogenannter mehrprofiliger Brückendehnfugen, erklärte die Kartellbehörde. Bei Temperaturschwankungen dehnen sich Brücken aus und ziehen sich wieder zusammen. Die Dehnfugen dienten dazu, diese Längenänderungen auszugleichen, hieß es zur Erläuterung. „Das Kartell betraf mit dem Straßenbau einen wichtigen Bereich der öffentlichen Infrastruktur und damit letztlich Investitionen von Bund, Ländern und Gemeinden als Eigentümer der Brücken“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

Den Ermittlungen zufolge bestand das Kartell seit 2004 und dauerte bis Januar 2019. Vertreter der Unternehmen hätten vereinbart, die damals bestehenden Marktanteile beizubehalten, berichtete die Wettbewerbsbehörde. Sie sollten den Firmen künftig als Quoten zustehen. Bei Treffen und in Telefonaten hätten Vertriebsmitarbeiter die Einhaltung der Absprachen kontrolliert, hieß es. Bei sogenannten Jahresabschlusstreffen seien bei Abweichungen die Quoten ausgeglichen worden. Dafür wurden laut Kartellamt konkrete, aber noch nicht vergebene Aufträge untereinander verschoben. Interessantere Aufträge habe man von Vornherein aufgeteilt.

Bußgeldbescheide anerkannt

Insgesamt müssen beide Unternehmen zusammen 7,3 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Firmen bei der Aufklärung umfassend mit dem Kartellamt kooperiert und die Bußgeldbescheide anerkannt haben. Die Bescheide sind daher rechtskräftig.

Von Karl Doeleke