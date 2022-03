Hannover

Caroline Schlienkamp wird am 1. Mai Vorstandsmitglied beim hannoverschen Versicherungskonzern Talanx. Sie ist in dem Führungsgremium künftig für Rechtsthemen, Compliance, Datenschutz und Einkauf verantwortlich, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ihr Ressort wurde neu geschaffen. Zusätzlich übernimmt Schlienkamp im Juli die Position der Arbeitsdirektorin in der Versicherungsgruppe.

Talanx ist eine der größten Versicherungsgruppen in Europa

Schlienkamp hat bereits zuvor Vorstandsfunktionen bei Unternehmen des Versicherungskonzerns ausgeübt. Talanx-Chef Torsten Leue bescheinigte der Managerin „hervorragende Führungsfähigkeiten“. Die Talanx mit weltweit rund 24.000 Beschäftigten und Prämieneinnahmen in Höhe von 45,5 Milliarden Euro hatte im Zuge ihrer Diversitätsstrategie geplant, bis Sommer erstmals eine Frau im Vorstand zu haben. Das ist jetzt geschafft.