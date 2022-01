Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Insgesamt wurden 359.500 Fahrzeuge an Kunden übergeben – das waren 3,2 Prozent weniger als im Jahr 2020, wie das Unternehmen in Hannover mitteilte.

Nach HAZ-Informationen hatte man sich bei VWN ursprünglich zum Ziel gesetzt, mehr als 400.000 Fahrzeuge abzusetzen. Wegen der Engpässe bei der Versorgung mit Chips musste die Produktion jedoch mehrfach unterbrochen werden. Sowohl im Stammwerk in Hannover-Stöcken als auch an den beiden Standorten in Polen standen die Bänder zwischenzeitlich still. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte VWN noch knapp 492.000 Autos verkauft.

Auftragseingänge legen um 20 Prozent zu

Die Bilanz des Managements für 2021 fällt deshalb verhalten aus: „Während wir quasi unser Vorjahresniveau bei den Auslieferungen halten konnten, sehen wir eine sehr große und steigende Nachfrage nach unseren Fahrzeugen“, sagte Vertriebsvorstand Lars Krause. „Allein im zurückliegenden Jahr stiegen die Auftragseingänge um knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Trotz des auch 2022 anhaltenden Mangels an Halbleitern werde VWN alles daran setzen, die hohen Bestellungen abzuarbeiten.

Volle Auftragsbücher: Das VWN-Stammwerk in Hannover-Stöcken. Quelle: Stefan Rampfel/dpa (Archiv)

Fast 15 Prozent mehr Transporter

Obwohl die Produktionspausen eingelegt werden mussten, konnte VWN 2021 deutlich mehr Transporter herstellen als im Vorjahr. 166.400 Fahrzeuge bedeuten ein Plus von knapp 15 Prozent. Der im Sommer vorgestellte neue Multivan T7 spielte dabei noch keine große Rolle, da Fahrzeuge dieses Modells erst im vierten Quartal an die ersten Händler geliefert wurden. Zum Jahresende standen 13.500 Bestellungen in den Büchern. Die Produktion des margenstarken Camper-Modells California stieg um knapp 29 Prozent auf 23.300 Modelle – mehr habe die Kapazität der Fertigung nicht hergegeben, hieß es.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Starke Rückgänge beim Caddy

Die Caddy-Produktion wurde durch den Halbleitermangel besonders stark beeinträchtigt. VWN hatte die neue Version des Stadtlieferwagens im Jahr 2020 vorgestellt und auf steigende Stückzahlen gehofft. Stattdessen konnten von dem in Polen produzierten Auto nur rund 85.000 Exemplare ausgeliefert werden – ein Minus von knapp 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2019 waren noch 155.000 Caddys hergestellt worden. Die Auftragseingänge für das neue Modell stiegen 2021 hingegen um 21 Prozent.

Der ebenfalls in Polen gebaute Crafter lag mit rund 62.000 Fahrzeugen leicht über dem Niveau des Vorjahres. Vom aktuell nur in Argentinien gefertigten Amarok, der 2021 nicht mehr in Europa verkauft wurde, lieferte das Unternehmen rund 45.000 Fahrzeuge aus – ein Minus von 13 Prozent.

Von Jens Heitmann