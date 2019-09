Hannover

Bei den Concordia-Versicherungen steht ein Führungswechsel bevor: Nach mehr als 25 Jahren im Konzern – davon 18 Jahre an der Spitze der Concordia – geht Heiner Feldhaus Ende Februar 2020 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Stefan Hanekopf. Der 51-Jährige werde zum 1. Januar 2020 in den Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit. Am 1. März soll er den Vorstandsvorsitz übernehmen.

Stefan Hanekopf soll im März den Chefposten bei Conciordia übernehmen. Quelle: Öffentliche Versicherung Braunschweig

Hanekopf ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und kommt von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig. Dort arbeitet er seit 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen. Seit Januar 2015 ist er als Mitglied des Vorstands für die Geschäftsbereiche Kapitalanlagen, Leben, Rechnungswesen und Controlling sowie für das Facility Management verantwortlich.

Die Concordia ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das im Jahr 1864 gegründete Unternehmen beschäftigt bundesweit rund 1250 Mitarbeiter und betreut nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Kunden.

Von Jens Heitmann