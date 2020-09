Conti-Mitarbeiter protestieren in Hannover gegen geplante Werksschließungen

Hannover

Mehr als 2000 Mitarbeiter des Automobilzulieferers Continental haben am Dienstag in Hannover lautstark gegen Pläne von Werksschließungen protestiert. Unter dem Motto „Conti: Jetzt gibt's Con-tra!“ waren auf der Expo-Plaza Mitarbeiter aus zahlreichen Standorten in Deutschland zusammengekommen. Ziel der Aktion war es, den im direkt nebenan gelegenen Radisson-Hotel tagenden Aufsichtsrat zu bewegen, den Plänen des Vorstands nicht zuzustimmen.

Der Autozulieferer stellt weltweit 30.000 Stellen zur Disposition – 13.000 davon in Deutschland. Continental will neben einem Reifenwerk in Aachen auch andernorts Fabriken schließen oder die Zahl der Beschäftigen verringern. Das Unternehmen wollte sich zu den konkreten Zahlen bisher nicht äußern. Der Aufsichtsrat tagt bis Mittwoch, dann soll eine Entscheidung verkündet werden.

„Das ist pure Gier“

Der Vorsitzende des DGB-Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, warf bei der Kundgebung dem Conti-Vorstand und den Anteilseignern des Unternehmens „pure Gier“ vor. Die Unternehmensspitze zeige keinerlei soziale Verantwortung für die Menschen und die einzelnen Regionen. Der Conti-Vorstand setzte „ohne Not und in größter Hektik zu einem Kahlschlag an“, meinte der Vorsitzende der IG-BCE, Michael Vassiliadis. Es liege jetzt in der Hand der Eigentümer, „diesen personalpolitischen Amoklauf zu beenden und den Weg für intelligente Alternativen freizumachen“. Vassiliadis kündigte weitere Protestaktionen an, sollte die Unternehmensspitze bei ihren bisherigen Plänen bleiben. Betriebsratsvertreter übergaben dem Aufsichtsrat 28.620 Unterschriften, die sich gegen die geplanten Schließungen und den Stellenabbau wenden.

Am Rande der Protestaktion war es zu einem Zwischenfall gekommen. Rund 250 Demonstranten waren direkt vor das Tagungshotel gezogen und hatten dort Transparente und Plakate in Brand gesteckt, sowie mit Feuerwerkskörpern geworfen. Ordner und Polizisten drängten die Demonstranten anschließend wieder zurück.

Kritik von SPD und CDU

Auch Politiker kritisieren die Pläne des Automobilzulieferers. Bei der Kundgebung warf die hannoversche SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi der Unternehmensspitze vor, unter dem Deckmantel der Corona-Krise Jobs in Billiglohnländer auslagern zu wollen. Wenn es auch in anderen Unternehmen solche Versuche gebe, werde der Gesetzgeber eingreifen, kündigte Fahimi an. „Die Schließungs- und Verlagerungspläne von Continental senden ein völlig falsches Signal für den Industriestandort Deutschland“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast in Berlin. „Wer von staatlichen Leistungen wie Kurzarbeitergeld profitiert, von dem erwarte ich eine Grundsolidarität zu den Beschäftigten im Unternehmen und nicht allein das Schielen auf Gewinnmaximierung“, betonte sie.

Am Sonnabend hatte sich bereits der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) gegen die Pläne des Conti-Vorstands gewandt. Eine Fabrik zu schließen, ohne vorher mit der Gewerkschaft und dem Land zu reden, sei „kalter Kapitalismus“, hatte er bei einer Kundgebung in Aachen gegen die Schließung des dortigen Werks gesagt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte die Firmenspitze aufgerufen, den Dialog mit der Belegschaft zu suchen.

Von Mathias Klein