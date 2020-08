Hannover

Der Autozulieferer Continental ist im ersten Halbjahr durch die Corona-Krise tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz schrumpfte um rund ein Viertel auf 16,5 Milliarden Euro, unter dem Strich stand ein Verlust von 445 Millionen Euro – im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch ein Überschuss von rund einer Milliarde Euro erzielt. „Einen Markteinbruch in der Automobilindustrie, wie wir ihn derzeit erleben, gab es seit Ende des zweiten Weltkriegs nicht mehr“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Mittwoch in Hannover.

Weltweit ist die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von April bis Ende Juni um rund 45 Prozent auf 12,3 Millionen Einheiten gesunken. In Nordamerika und Europa fiel das Minus mit 69 beziehungsweise 63 Prozent noch größer aus. Nur in China zeichnete sich eine Erholung ab: Weil die Fertigung in Fernost früher wieder starten konnte und dank staatlicher Förderprogramme liefen dort 5,9 Millionen Autos vom Band – ein Plus von 9 Prozent. Anfang Juni haben auch alle Conti-Werke die Produktion wieder aufgenommen, rund ein Viertel aller Mitarbeiter arbeite aber mit reduzierter Stundenzahl, hieß es.

Konzern hat die Kosten deutlich gesenkt

Dass der Verlust nicht noch höher ausgefallen ist, führt der Vorstand auf den straffen Sparkurs zurück. Im zweiten Quartal hat der Konzern seine fixen Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 400 Millionen Euro gesenkt, die Investitionen in Sachanlagen und Software wurden um mehr als 40 Prozent auf 448 Millionen Euro gekürzt. „Unser harter Tritt auf die Kostenbremse wirkt spürbar und schnell“, sagte Degenhart. „Damit erhöhen wir unseren Spielraum und bleiben auf Kurs.

Schon vor der Pandemie hatte die Conti-Spitze mit dem Umbau des Konzerns begonnen, der weltweit Tausende Stellen infrage stellt. Wegen des Trends zur Elektromobilität gehen in Westeuropa die Produktion von Pumpen und Einspritztechnik für Verbrenner schrittweise zu Ende. Auch bei Anzeige- und Bedienelementen sind von den Veränderungen betroffen. Neue Stellen entstehen dafür im Softwarebereich, der wegen der zunehmenden Vernetzung der Fahrzeuge immer wichtiger wird.

Gespräche mit Betriebsräten laufen

Um einen Stellenabbau in größerem Stil zu vermeiden, plant Conti eine kollektive Verkürzung der Arbeitszeit. Das sei „ein sinnvoller Ansatz, um Produktivität zu sichern, Beschäftigungsperspektiven zu erhalten und diese durch Qualifizierung auszubauen“, sagte Personalchefin Ariane Reinhart. Diese Idee hatte sie erstmals im Juni skizziert – seither haben Konkurrenten bereits entsprechende Modelle vereinbart: Bei ZF Friedrichshafen wurde die Arbeitszeit um 20 Prozent verringert und eine Jobgarantie bis Ende 2022 verkündet. Bosch hat für 35.000 Mitarbeiter bis Ende des Jahres die Arbeitszeit verkürzt und die Gehälter reduziert.

Bei Continental gestalten sich die Verhandlungen mit den Betriebsräten schwieriger – auch weil mit der IG Metall und der IG BCE gleich zwei Gewerkschaften mit am Tisch sitzen und im Konzern zwei Tarifverträge gelten. „Die Gespräche laufen aber mit einer hohen Frequenz“, verlautete aus dem Management. „Je schneller wir zu einem Abschluss kommen, umso besser.“

Von Jens Heitmann