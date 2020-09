Hannover

Um den Abbau von mehreren Tausend Stellen bei Continental noch in letzter Minute zu verhindern, rufen die Gewerkschaften IG Metall und IG BCE für Dienstagmittag zu einer Demonstration auf der Expo-Plaza in Hannover auf. Unter dem Motto „Conti: Jetzt gibt's Contra!“ dringen die Arbeitnehmervertreter vor der entscheidenden Sitzung des Konzernaufsichtsrates darauf, dass noch keine Beschlüsse zu den geplanten Werksschließungen gefasst werden. Es gehe darum, „Zeit für Perspektiven bei Continental" zu gewinnen, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Aufruf.

Der Autozulieferer stellt weltweit 30.000 Stellen zur Disposition – 13.000 davon in Deutschland. Continental will neben dem Reifenwerk in Aachen auch andernorts Fabriken schließen oder die Zahl der Beschäftigten verringern. Die beiden Gewerkschaften haben auf einer „Karte des Kahlschlags“ zusammengetragen, an welchen deutschen Standorten wie viele Jobs jeweils wegen Stilllegungen und Kürzungen bedroht sind. Continental wollte sich zu den konkreten Zahlen nicht äußern. „Wir führen derzeit Gespräche mit Arbeitnehmervertretern und halten uns an die vereinbarte Vertraulichkeit“, sagte ein Unternehmenssprecher.

„Kapitalismus nach Rambo-Methoden“

Außer bei den Gewerkschaften nimmt auch in der Politik die Kritik an dem Konzern zu. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU) warf dem Continental-Vorstand „Kapitalismus nach Rambo-Methoden“ vor. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat die Firmenspitze aufgefordert, den Dialog mit der Belegschaft zu suchen: „Dafür ist es noch nicht zu spät.“

Conti erhebt Vorwürfe gegen die Politik

Die Gesprächsbereitschaft vonseiten der Unternehmensführung ist jedoch begrenzt. Die Vorwürfe aus der Politik seien unfair, heißt es in einem Schreiben von Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle an Abgeordnete aus dem Düsseldorfer Landtag, das der HAZ vorliegt. Die Autoindustrie befinde sich in einem beispiellosen Strukturwandel – „dieser Wandel ist zum Teil politisch verordnet“. So sollten etwa die ohnehin schon ambitionierten Vorschriften für den Ausstoß von Abgasen noch weiter verschärft werden, kritisiert der Manager. „Die aus alledem resultierenden Konsequenzen für die Wirtschaft werden jetzt immer deutlicher sichtbar.“

Ähnlich lautende Schreiben habe auch Vorstandschef Elmar Degenhart verschickt, heißt es in einer Staatskanzlei. „Der hat auch noch eine Unternehmenssteuerreform angemahnt – sonst sind die Textbausteine teilweise austauschbar.“

Vor dem Aachener Reifenwerk gibt es seit vergangener Woche Mahnwachen. Am Mittwoch fuhren rund 400 Beschäftigte mit Bussen zu einer Demonstration nach Frankfurt. An diesem Sonnabend rechnen die Veranstalter einer Protestveranstaltung in der Aachener Innenstadt mit mindestens 5000 Teilnehmern. Für die Beschäftigten gebe es viel Sympathie und Solidarität, sagte der IG-BCE-Bezirksleiter Jörg Erkens. „Das Thema ist hier hoch emotional.“

Conti-Beschäftigte klagen über Vertrauensverlust

Das zeigt auch eine von den Gewerkschaften gestartete Onlinepetition: Bis Freitagnachmittag haben sich knapp 20.000 Unterstützer hinter die Forderung gestellt, „Lösungen zu finden, die vom Gedanken der Verbundenheit und fairen Lastenverteilung geprägt sind“ und Perspektiven für die Conti-Beschäftigten bieten. „Verbundenheit“ ist einer von vier Werten, zu denen sich der Konzern offiziell bekennt – neben Vertrauen, Gewinnermentalität und Freiheit. In die Liste haben sich auch viele Conti-Beschäftigte eingetragen, die ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen: „Ich sehe hier nur Abspaltungen, viele Verlierer, zerstörtes Vertrauen, weil sich einige wenige viele Freiheiten nehmen“, schreibt einer. „Für den Arbeitgeber gelten diese vier Werte: Hilflosigkeit, Planlosigkeit, Respektlosigkeit, Maßlosigkeit“, ergänzt ein anderer.

Dass solche Aufrufe oder Demonstrationen die geplanten Werksschließungen noch aufhalten können, glauben die Arbeitnehmervertreter nicht. Sie setzen ihre Hoffnungen eher auf Gespräche, die derzeit im Hintergrund laufen. Dem Vernehmen nach haben führende Gewerkschafter und Politiker Kontakt zum Großaktionär Schaeffler aufgenommen, der knapp die Hälfte der Conti-Aktien kontrolliert. Bei der Unternehmerfamilie und am Schaeffler-Stammsitz in Herzogenaurach soll es zumindest Vorbehalte gegen die abrupte Art und Weise geben, mit der die Konzernführung in Hannover zuletzt die Werksschließung in Aachen verkündet hat. „Das ist einfach ein unmöglich Stil“, sagte ein Landesminister. „Das fällt denen jetzt vor die Füße.“

