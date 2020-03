Hannover

Wenn es an der Börse mit der eigenen Aktie kontinuierlich nach unten geht, muss man auch kleine Freuden zelebrieren. Bei Continental fühlt sich der Vorstand neuerdings schon als Gewinner, weil das Kerngeschäft des Konzerns zuletzt weniger stark geschrumpft ist als das der Konkurrenz: Während die Pkw-Produktion im vergangenen Jahr um 6 Prozent einbrach, sank der Umsatz von Conti im gleichen Zeitraum nur um 2,6 Prozent. „Damit entwickelte sich das Unternehmen besser als seine Märkte“, erklärte der Konzern.

Lange vom Erfolg verwöhnt

Das kann man so sehen – an der grundsätzlichen Malaise ändert diese Relativierung allerdings nichts. Wie der Großteil der Branche war auch Continental über ein Jahrzehnt lang vom Erfolg verwöhnt: Getrieben von der immensen Nachfrage in China fuhren Hersteller und Zulieferer gleichermaßen einen Absatzrekord nach dem anderen ein. Die Selbstzufriedenheit bekam einen ersten Dämpfer, als das stramme Wachstum in Fernost plötzlich nicht mehr ganz so selbstverständlich war – inzwischen herrscht allerorten Ernüchterung.

Bessere Ausgangslage als 2008

Manchmal hilft bei der Einordnung einer Schwächephase die Erinnerung an die Vergangenheit: Als die Familie Schaeffler im Jahr 2008 bei Continental einstieg, saß der Konzern auf einem Schuldenberg von mehr als 10 Milliarden Euro und musste sich mitten in der Finanzkrise mühsam sanieren. Die Pfade für das künftige Wachstum waren zwar angelegt, ob Conti dieses aber aus eigener Kraft auch erreichen würde, schien ungewiss. Im Vergleich dazu steht das Unternehmen heute stabil da und muss sich keine Sorgen um das Überleben machen.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann