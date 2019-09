Hannover

Der Autozulieferer Continental macht mit seinem Sparprogramm ernst: Der Konzern will sechs Standorte schließen und mehr als 3000 Stellen streichen. Das ist Teil des Strukturprogramms „Strategie 2030“, das Vorstand und Aufsichtsrat am Mittwoch beschlossen haben.

Vom Wandel in der Automobilindustrie seien in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich mehr als 20.000 der insgesamt mehr als 244.000 Stellen im Konzern betroffen, teilte das Unternehmen mit. Von 2023 an wolle Conti die Kosten jährlich um 500 Millionen Euro senken.

Von Jens Heitmann