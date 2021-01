Hannover

Der Continental-Betriebsrat verlangt angesichts der zahlreichen anstehenden Stellenstreichungen und des schwierigen Umbaus bei dem Autozulieferer mehr Verzicht von den Aktionären. Für das von weiteren Kürzungsbeschlüssen und der Corona-Krise geprägte Jahr 2020 solle es keine Dividende geben, fordert der oberste Vertreter der Belegschaft im Konzern, Hasan Allak. Er wandte sich per Brief und Videobotschaft an die Mitarbeiter und das Management.

In Allaks Appell geht es um die Strategie unter dem neuen Conti-Chef Nikolai Setzer und die Aussichten in den kommenden Monaten. Im laufenden Sparkurs bräuchten die Beschäftigten in Deutschland zudem dringend mehr Klarheit. Andere Gruppen müssten nun ebenso „spürbare Beiträge leisten“, damit das Dax-Unternehmen aus Hannover auch nach dem Umbruch in der Autobranche weiter vorn mitspiele.

Komplizierte Neuausrichtung

Conti steckt in einer komplizierten Neuausrichtung von Mechanik und Hydraulik zu immer mehr Elektronik, Sensorik und Software. In der „alten“ Autowelt fallen zusehends Jobs weg, nicht alle Beschäftigten können – trotz Weiterqualifizierung – in die „neue“ Welt mitgenommen werden. Das Reifengeschäft blieb zuletzt insgesamt profitabel. Doch auch hier setzt der Vorstand den Rotstift an – zum Unverständnis von Gewerkschaftern und etlichen Politikern. Überdies hatte Conti schon vor dem Einsetzen der Viruskrise wegen hoher Abschreibungen und Probleme auf dem chinesischen Markt 2019 einen Milliardenverlust eingefahren. Allak sagte, das Management müsse der Belegschaft mehr Sicherheit und Planbarkeit anbieten: „Die Kolleginnen und Kollegen müssen endlich belastbare individuelle Antworten in Sachen persönliche Perspektiven, Beschäftigung und Qualifizierung bekommen.“ Die Gewerkschaft IG Metall hatte im Dezember die Gespräche zum Fortgang des Konzernumbaus abgebrochen.

2020 belastete zusätzlich die pandemiebedingte Konjunkturkrise die Verkäufe. Für das zweite und dritte Quartal meldete Conti hohe dreistellige Millionenverluste. Im Juli beschloss die Hauptversammlung dennoch eine Dividende für die Anteilseigner, sie erhielten eine Ausschüttung von 3 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019. Das war zwar weniger als der ursprüngliche Vorschlag von 4 Euro, es hatte jedoch Stimmen gegeben, die sich mehr Verzichtsbereitschaft von den Eigentümern gewünscht hatten.

Zahlreiche Arbeitsplätze sind gefährdet

Allein in Deutschland stehen rund 13 000 Arbeitsplätze bei Conti zur Debatte, weltweit sind es bis 2029 gut 30 000. Das Unternehmen spricht allgemein von „Veränderungen“ dieser Jobs, was auch Streichungen und Verlagerungen umfasst. Zu Plänen für einzelne Standorte gibt es aber oft noch keine detaillierten Angaben.

