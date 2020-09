Hannover

Es stampft und rattert in der hauseigenen Maschinenfabrik bei Continental in Hannover-Stöcken. In der Halle hört man wenig, aber in dem mit Schleusen abgetrennten 120 Quadratmeter großen, klimatisierten und hygienischen Raum fällt es schwer, sein eigenes Wort zu verstehen. Conti hat ihn erst jüngst in die Halle gebaut. Normalerweise werden hier schwere Maschinen für die Reifenproduktion hergestellt. Jetzt entstehen Schutzmasken, wie sie auch Mediziner in Operationssälen im Krankenhaus tragen. Die Herstellung eines Medizinprodukts kann eine laute Angelegenheit sein.

Masken für 232.000 Mitarbeiter

Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer hat in der Corona-Pandemie kein neues Geschäftsfeld entdeckt. Die Mund-Nasen-Bedeckungen sind für die eigenen Mitarbeiter gedacht. 80.000 Stück am Tag produziert Continental allein in Stöcken. Das gleiche passiert noch einmal in den Werken in Schanghai in China und in Winchester im US-Bundesstaat Virginia. Mehr als 232.000 Mitarbeiter in 59 Ländern benötigen die Masken bei der täglichen Arbeit – im Schnitt zwei pro Tag, in der Produktion auch mehr. Produzieren kann Conti 60 Millionen Stück im Jahr. Die Masken filtern mehr als 98 Prozent möglicher Bakterien und Viren aus der Atemluft.

Von Montag bis Freitag zieht also eine nagelneue Maschine in drei Schichten Stoffbahnen von drei Rollen, legt die Fließe übereinander, fügt einen Nasendraht ein und faltet und schneidet alles zu einem Lappen. Am Ende, so erläutert es Projektleiter Eike-Christian Schmid, werden noch die Ohrenbänder angeschweißt. Fertig ist die Corona-Schutzmaske Made by Conti. Ein Dutzend umgeschulte Mitarbeiter packen sie auf Europaletten und schicken sie an alle Standorte in Europa.

Produktion in vier Monaten aufgebaut

Conti hat die weltweite Produktion innerhalb von vier Monaten aufgebaut – notgedrungen. Gerade zu Beginn der Pandemie sei es schwierig gewesen, ausreichend Masken am Markt zu bekommen. „Irgendwann waren die Preise so hoch, dass es für Conti attraktiv wurde, sie selbst herzustellen“, erklärt Schmid. Außerdem gehe es auch darum, „die Lieferketten langfristig sicherzustellen, damit wir unsere Mitarbeiter schützen können“.

Reifen können sie in Stöcken, aber OP-Masken? „Wir haben im April bei null angefangen“, erklärt Schmid. „Niemand wusste, wie man Schutzmasken herstellt.“ Das Wissen und die Maschinen beschaffen, den Bau des klinisch sauberen Raumes, Verträge mit Lieferanten, Fragen von Logistik und Vertrieb und schließlich die medizintechnischen Regeln – all das haben sie bei Conti in kürzester Zeit gelernt. „Die Herstellung von medizinischen Masken ist ein kompliziertes Unterfangen“, sagt eine Sprecherin. Und ein lautes.

