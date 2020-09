Continental streicht 150 Stellen in Hannover

Hannover

Das Sparprogramm beim Autozulieferer Continental trifft auch den Bau von Maschinen für die Reifenproduktion am Standort Hannover. Im Geschäftsbereich Conti Machinery in Stöcken sollen 150 von insgesamt 340 Stellen wegfallen. Die Auslastung sei in den vergangenen Jahren stetig gesunken und werde voraussichtlich auf einem niedrigen Stand bleiben, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Der Grund dafür sei die rückläufige Auslastung der europäischen Reifenwerke in einem „auf Sicht nicht wachsenden Markt“.

Betriebsrat fordert Verzicht auf Kündigungen

Die Arbeitnehmervertreter fordern das Management auf, beim Stellenabbau auf Kündigungen zu verzichten. Das Ziel müsse sein, andere tarifliche Instrumente zu finden, sagte Betriebsratschef Hasan Allak, der auch dem Konzernbetriebsrat vorsteht.

Conti Machinery werde ein integraler Bestandteil des Geschäftsfelds Reifen bleiben, sagte der Firmensprecher. Deshalb solle der Bereich wettbewerbsfähig sein. Es sei das Bestreben, die erforderlichen Maßnahmen so „sozialverträglich“ wie möglich umzusetzen.

Geschäftsbereich mit langer Tradition

Die Geschichte der Conti Machinery begann mit einem Ingenieurbüro in Vahrenwald, das 1920 gegründet wurde. Später entstand daraus die Formen- und Maschinenfabrik, die von 1959 an in Limmer angesiedelt war und in der Spitze bis zu 950 Mitarbeiter beschäftigte. 1998 folgte der Umzug nach Stöcken. Seit 2012 würden keine Kunden außerhalb des Konzerns mehr beliefert, hieß es. Die Aktivitäten des Geschäftsbereichs seien heute ausschließlich auf Continental ausgerichtet.

