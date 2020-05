Hannover

Der Autozulieferer Continental verschiebt die für dieses Jahr vorgesehene Abspaltung seiner Antriebssparte Vitesco Technologies auf unbestimmte Zeit. Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten werde der geplante Spin-off samt Börsennotierung erst vollzogen, „sobald sich das Marktumfeld dafür spürbar verbessert und gefestigt habe“, teilte der Konzern am Donnerstag in Hannover mit. Das Vorhaben werde der für den 14. Juli geplanten Online-Hauptversammlung noch nicht zur Entscheidung vorgelegt.

Continental will sich zu einer Holding mit drei Säulen wandeln: der Rubber-Gruppe mit dem Reifengeschäft, der Automotive-Gruppe mit dem Zuliefergeschäft sowie der Antriebssparte, die bereits als Vitesco Technologies firmiert. An den Plänen zum Spin-off von Vitesco Technologies halte das Unternehmen fest, hieß es. Die Sparte verfüge über profitable Wachstumsaussichten, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart: „Für deren Erschließung ist ein hoher Grad an unternehmerischer Flexibilität und damit Eigenständigkeit auf dem hoch dynamischen Antriebsmarkt erforderlich.“

Anzeige

Die Arbeitnehmervertreter begrüßen die Entscheidung. „Es ist vernünftig, ein so ambitioniertes Vorhaben nicht inmitten einer weltweiten Krise um jeden Preis umzusetzen“, sagte Konzernbetriebsratschef Hasan Allak. Eine Umsetzung dieses Projekts in der aktuellen Situation hätte trotz der abgeschlossenen Tarifverträge und Vereinbarungen beide Unternehmen überfordert.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann