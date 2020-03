Continental will in Hannover 79 Stellen streichen

Hannover

Continental will im Geschäftsbereich elektronische Luftfedersysteme Arbeitsplätze streichen, um die Kosten zu senken. Am Standort Hannover sollen nach HAZ-Informationen bis zum kommenden Jahr 79 von rund 200 Stellen wegfallen. Auch die Jobs zahlreicher Ingenieure sind gefährdet. Die Gespräche über einen Interessenausgleich und Sozialplan seien bereits weit fortgeschritten, hieß es in Unternehmenskreisen. Das Ziel sei, die Personalausgaben deutlich zu verringern. Ein Konzernsprecher wollte sich am Montag nicht zum Stand der Verhandlungen äußern.

Nach Angaben der Arbeitnehmerseite hat der Geschäftsbereich Electronic Suspension Systems (ESS) in den vergangenen Jahren einen gleichbleibenden Umsatz im mittleren dreistelligen Millionenbereich erzielt. Dank einer Neuentwicklung bei den elektronisch geregelten Luftfedersystemen hätten die Erlöse deutlich steigen sollen. Für das laufende Jahr sei die Rückkehr in die Gewinnzone geplant, hieß es. Seit 2017 habe das Unternehmen in dem Segment mit insgesamt 1200 Mitarbeitern rote Zahlen geschrieben, hauptsächlich wegen der Neuentwicklung. In Hannover sind die ESS-Zentrale sowie Forschung und Entwicklung angesiedelt.

Interne Konkurrenz in Rumänien

Arbeitnehmervertreter nehmen an, dass Continental neue Luftfederprodukte künftig im rumänischen Sibiu entwickeln will. Dort habe der Konzern bereits seit Langem Ingenieure und Techniker eingestellt, die diese Arbeit übernehmen sollen. Denkbar sei auch, dass sich Continental aus dem Geschäftsbereich komplett zurückziehe, sagte ein Insider. In der Belegschaft wird befürchtet, dass der Standort von Electronic Suspension Systems in Hannover durch den geplanten Stellenabbau gefährdet sein könnte.

Marktanteile verloren

Das Unternehmen räumt Probleme in der Sparte ein. Im Bereich Luftfedersysteme agiere Continental „in einem schwierigen und höchst wettbewerbsintensiven Marktumfeld“, sagte der Konzernsprecher. Hohe Entwicklungskosten für neue Produkte hätten zu einer niedrigen Profitabilität geführt. „Deshalb haben wir kontinuierlich sinkende Marktanteile hinnehmen müssen.“ Vor diesem Hintergrund habe man Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern begonnen, „um gemeinsam nach Lösungsoptionen zu suchen“. Das Management wolle hier möglichst schnell für Klarheit und Transparenz sorgen.

Von Jens Heitmann