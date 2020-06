Der hannoversche Autozulieferer Continental orientiert sich am Beispiel VW aus den Neunzigerjahren und schlägt vor, die Arbeitszeit aller Mitarbeiter pauschal zu verringern. So will der Konzern die Folgen der Krise in der Autobranche abmildern. Betriebsräte und Gewerkschaften zeigen sich aufgeschlossen.