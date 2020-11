Hannover

Die Situation im regionalen Gastgewerbe spitzt sich zu. Zwei Drittel der Betriebe in Hannover und Umland fürchteten um ihre Existenz, heißt es in einem Alarmruf des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga vom Wochenende. In diesem Jahr habe der Umsatzrückgang wegen ausfallender Messen sowie ausbleibender Kongress- und Tourismusbuchungen 80 Prozent betragen. Nächstes Jahr werde nach derzeitiger Schätzung nur 50 Prozent des Vorkrisenniveaus erzielt. Wenn jetzt die finanzielle Stabilisierung der Messe ausbleibe, seien Zehntausende Arbeitsplätze gefährdet.

Messe braucht finanzielle Unterstützung

Stadt und Land ringen aktuell noch darum, unter welchen Bedingungen sie die Messe und den ebenfalls leidenden Flughafen unterstützen. Am Mittwoch tagt der Aufsichtsrat der Messe, bereits am Dienstag beschäftigt sich der Wirtschaftsausschuss der Region mit den Perspektiven für das Gastgewerbe. Insofern ist der Weckruf des Dehoga zeitlich durchaus kalkuliert.

Insgesamt 40.000 sozialversicherungspflichtige Jobs hingen am Gast- und Veranstaltungsgewerbe in der Region, sagt Dehoga-Regionalchef Jörg Lange. Wenn die Politik nicht handele, sei die Hälfte der Arbeitsplätze gefährdet. Lange fordert „ein klares Ja des Landes, der Region und der Landeshauptstadt zum Wirtschaftsfaktor Gastgewerbe, zu Messen, Kongresse und Tourismus für unsere gesamte Region“. Etliche Beherbergungsbetriebe seien geschlossen, rund drei Viertel aller Beschäftigten in Kurzarbeit.

Erholung erst nach fünf Jahren?

Das Problem: Das Messe- und Kongressgeschäft wird auf Jahre im Voraus geplant. Lange rechnet damit, dass sich das Gastgewerbe erst in fünf Jahren wieder von Corona erholen werde. Deshalb sei die Existenz zahlreicher Betriebe bedroht.

Die Messe AG hat angekündigt, dass die Industriemesse 2021 stattfinden soll. Das Unternehmen braucht aber ebenso wie der Flughafen Millionenbürgschaften von Stadt und Land, die ihrerseits Personalabbau und mehr Effizienz fordern. Über die Bedingungen wird derzeit noch beraten.

Von Conrad von Meding