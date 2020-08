Hannover

Die Tui will 60 ihrer rund 450 Reisebüros in Deutschland schließen. Die Corona-Pandemie werde die Reisebranche schneller und tiefgreifender verändern, als viele das für möglich gehalten hätten, heißt es in einem Schreiben der Tui-Manager Hubert Kluske und Matthias Gehring an die Mitarbeiter, das der HAZ vorliegt. Immer mehr Kunden buchten ihre Reise über das Internet. „Die Digitalisierung der Haushalte und Nutzung von Onlineservices werden zur neuen Normalität.“ Darauf müsse der Konzern reagieren.

Das Aus für etwa jede siebte unternehmenseigene Reiseagentur ist Teil des Projekts „Next“, das insgesamt sieben Punkte umfasst. Im Mittelpunkt steht dabei eine stärkere Verknüpfung des Vertriebs über die Reisebüros mit der Vermittlung über die Internetseite Tui.com. Kein Reiseveranstalter habe dafür bessere Voraussetzung als die Tui, erklären die Manager. Bei der Beratung vor Ort bedürfe es dafür aber einer größeren Flexibilität der Beschäftigten. „Optimale Öffnungszeiten, Dienstplanung und Aufgabenverteilung sind dabei wichtige Faktoren.“

Trend geht in Richtung Onlinebuchung

Laut einer Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen haben im Jahr 2018 bereits 42 Prozent der Verbraucher in Deutschland ihren Urlaub über das Internet gebucht; im Jahr 2010 waren es erst rund ein Viertel der Kunden gewesen. Noch 40 Prozent der Reisen wurden vor zwei Jahren über eine Beratung im Reisebüro verkauft – 2010 hatte die Quote bei 46 Prozent gelegen. Weniger verbreitet sind Buchungen etwa über das Telefon oder per E-Mail. In anderen europäischen Ländern ist das Internet bereits der wichtigste Vertriebsweg der Touristikbranche.

Tui-Chef Friedrich Joussen will den Konzern schon länger auf digitale Plattformen ausrichten, um die Kunden direkt ansprechen zu können – etwa über Smartphone-Apps. Es gelte der Grundsatz „online first“, sagte Joussen jüngst bei der Vorstellung der Bilanz für das vergangene Geschäftsquartal. „Das ist ziemlich klar“. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Schließung von 166 Reisebüros in Großbritannien und Irland angekündigt. Damit schrumpft das Netz dort auf 350 Agenturen. In Frankreich sucht die Tui Käufer für ihre Reisebüros.

Tui baut Hunderte Jobs in Deutschland ab

In Deutschland hat die Tui bereits vor der Corona-Krise mit einem Stellenabbau im größeren Stil begonnen. Mitte vergangenen Jahres hatte der Konzern mitgeteilt, dass in der Zentrale des Veranstalters Tui Deutschland in Hannover 450 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Auch die Tochter L'tur baute rund 100 Stellen ab. Zudem schloss die Tui Flughafenstationen, die zum Teil auch Reisen verkauften. Die geplante Halbierung der Flugzeugflotte der Airline Tuifly bedrohe rund 900 Arbeitsplätze, heißt es beim Betriebsrat.

Wie viele Stellen durch die Schließung der 60 Reisebüros wegfallen, sei noch nicht klar, sagte ein Tui-Sprecher. Auch bei der Auswahl der Standorte habe man noch keine Entscheidung getroffen. Man strebe „einen möglichst sozialverträglichen Weg der Schließungen“ an, heben die Tui-Manager in dem Schreiben an die Belegschaft hervor. Im Konzern gilt eine Beschäftigungssicherung bis Ende nächsten Jahres.

Von Jens Heitmann