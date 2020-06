Hannover

Die Nutztiermesse Eurotier, die ursprünglich vom 17. bis 20. November auf dem Messegelände in Hannover stattfinden sollte, wird auf das kommende Jahr verschoben. Das hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalterin mitgeteilt. Gleiches gelte für die parallele Energiemesse Energy Decentral. Beide Messen sollen nun vom 9. bis 12. Februar stattfinden.

Erst am Dienstag hatte die Landesregierung für Messen eine Perspektive geschaffen. Sie sollen nach dem 31. August unabhängig von der Teilnehmerzahl wieder zugelassen werden, wenn die Veranstalter die Zahl der Zugangssteuerungen und Abstandsregeln gewährleisten können.

Anzeige

Messechef zeigt Verständnis

Die Messe AG kündigte ein neues Sicherheitskonzept an, das die für die Herbst-Messen Euroblech (Ende Oktober) sowie die Eurotier greifen soll. Es sieht Zugangskontrollen für Gelände und Hallen vor, um die Besucherzahl auf eine Person pro vier Quadratmeter Ausstellungsfläche zu begrenzen.

Weitere HAZ+ Artikel

„Angesichts der weiterhin unsicheren internationalen Gesamtlage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sieht die DLG in diesem Jahr keine Möglichkeit, Eurotier und Energy Decentral in für die Aussteller und Besucher angemessener Form als internationale Leitmessen durchzuführen“, teilten die Organisatoren am Mittwoch nun mit. Messechef Jochen Köckler zeigte Verständnis für die „unternehmerische Entscheidung“. Kürzlich hatte Köckler gesagt, dass der Messe ein Jahresverlust von bis zu 100 Millionen Euro drohe, wenn auch die Messen im Herbst nicht stattfinden könnten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von lni/HAZ