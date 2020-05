Hannover

Rund 222.000 Anträge auf Soforthilfe in der Corona-Krise haben niedersächsische Unternehmen und Selbstständige gestellt (Stand 13. Mai), wie die landeseigene NBank mitteilt. Etwa die Hälfte der Anträge hat die NBank bisher bewilligt, was einer Gesamtsumme an Zuschüssen in Höhe von 733,8 Millionen Euro entspricht. Weitere 25 Prozent der Anträge sind derzeit in Bearbeitung.

Die Zuschüsse stammen aus drei Förderprogrammen: Bis zum 31. März hat das Land Zuschüsse von 155,8 Millionen Euro für Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern bewilligt. Seit dem 1. April gilt für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten die Bundesförderung, und Unternehmen mit elf bis 49 Mitarbeitern erhalten die Soforthilfe aus dem Landesprogramm.

225,2 Millionen Euro in Form von Krediten

Außer den Zuschussprogrammen liegen dem Land Niedersachsen rund 9200 Anträge auf Soforthilfe in Form von Liquiditätskrediten vor, von denen bis zum 13. Mai rund 5200 bewilligt worden sind. Das entspricht weiteren 225,2 Millionen Euro. Bundesweit sind laut dem Bundeswirtschafts- und dem Bundesfinanzministerium bis zum 12. Mai 1,5 Millionen Anträge von kleinen Unternehmen und Selbstständigen mit einem Gesamtvolumen von 12 Milliarden Euro bewilligt worden.

Am stärksten im Zuschussprogramm vertreten sind laut dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium Betriebe aus dem Gastgewerbe, die mit rund 128 Millionen Euro gut 17 Prozent der Soforthilfen erhalten haben. Weitere Branchen sind Autohandel und -reparatur, das Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche Dienstleistungen und das Baugewerbe. Betriebe und Selbstständige aus der Region Hannover haben aus den drei niedersächsischen Soforthilfeprogrammen für Zuschüsse rund 124,4 Millionen Euro erhalten.

Von Johanna Stein