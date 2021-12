Hannover

Rund eine Milliarde Euro Soforthilfe hat das Land Niedersachsen Firmen ausgezahlt, die ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres ruhen lassen mussten. Jetzt überprüft die zuständige N-Bank (Investitions- und Förderbank Niedersachsen), ob die Unterstützung zu Recht geflossen ist. Das Institut hat in diesen Tagen rund 130.000 Antragsteller, Firmen und Selbstständige angeschrieben. Sie müssen jetzt nachweisen, ob ihnen die Unterstützung tatsächlich zustand. Schon jetzt steht fest: Einige Betriebe werden Geld zurückzahlen müssen. Bei den Unternehmerinnen und Unternehmern fallen die Reaktionen auf die drohenden Rückzahlung gemischt aus.

Der Friseur: „Rückzahlung fällt in die vierte Welle“

Bassem Kallel ist Inhaber von zwei Friseurgeschäften. „Zu Beginn der Corona-Krise gab es viele Unwägbarkeiten“, sagt er. Weil er nicht habe absehen können, wie lange er und seine vier Angestellten wegen des Lockdowns nicht arbeiten könnten, habe er zunächst 3000 Euro und später noch einmal 6000 Euro an Soforthilfe beantragt. Doch dann wurde die Schließung nach sechs Wochen aufgehoben, die Umsätze stiegen aufgrund der großen Nachfrage – sodass er den zweiten Förderbetrag nun zurückzahlen muss.

Kallel beklagt, dass die Rückzahlungsforderung der N-Bank mitten in die vierte Welle der Pandemie fällt. „Man tut und macht, um wieder auf die Beine zu kommen“, sagt er. „Und dann soll ich mitten in der Krise 6000 Euro zurückzahlen. Das ist eine Frechheit.“ Kallel wäre es lieber, wenn die N-Bank mit den Forderungen warten würde, bis die Pandemie durchgestanden ist. Derzeit seien seine Kunden wegen der Corona-Lage wieder zurückhaltender, gleichzeitig stünden die Rückzahlungen an. „So kann man keine Gewinne machen“, sagt Kallel.

Bis zum Freitag, 17. Dezember, muss er nun Angaben zu Umsätzen und Kosten einreichen, dabei sei die Aufforderung der Bank erst kürzlich eingegangen. Bis zum 28. Februar nächsten Jahres muss der Herrenfriseur dann das Geld zurückgezahlt haben.

„So kann man keine Gewinne machen“: Herrenfriseur Bassem Kallel. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Der Tätowierer: „Schwammig formuliert“

Weniger problematisch sieht es Cedric Schwamborn. Mit einem Partner betreibt er in Hannover-Linden das Tattoostudio Frevler. Weder bei der Beantragung noch bei der aktuellen Prüfung der Soforthilfen habe er Bauchschmerzen. Je 7000 Euro haben er und sein Kollege erhalten – „das hat gereicht“, sagt der 27-Jährige. Mit ihrem Steuerberater haben sie ausgerechnet, dass die beiden Unternehmer wohl nichts zurückzahlen müssen.

Als die Soforthilfe im vergangenen Frühjahr kam, sei den beiden zunächst nicht ganz klar gewesen, wofür sie das Geld überhaupt verwenden dürften. „Das war erst sehr schwammig formuliert“, sagt Schwamborn. Eine Nachschärfung der Regelung ergab dann, dass die Hilfen nur für Betriebskosten genutzt werden dürfen – wie zum Beispiel Ladenmiete.

Der Freiberufler: Post von der N-Bank – auch ohne ausgezahlte Hilfen

Wiederum andere Erfahrungen hat Jörg Smotlacha gemacht, der als Selbstständiger unter anderem für das Kulturzentrum Faust arbeitet. Auch er hat vor Kurzem ein Schreiben von der N-Bank erhalten – obwohl er gar keine Soforthilfen beantragt hatte. Das hat er der Bank inzwischen mitgeteilt und hofft nun, von weiteren Schreiben verschont zu bleiben. „Man wird da schon sehr pauschal behandelt“, urteilt Smotlacha.

„Man wird da schon sehr pauschal behandelt“: Freiberufler Jörg Smotlacha Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Die Steuerberaterin: „Fristen sind zu kurz“

Für eine Berufsgruppe bedeuten die Schreiben der N-Bank erhebliche Mehrarbeit: für die 8000 Steuerberaterinnen und Steuerberater, die in Niedersachsen tätig sind. Das sagt Verena Hahn von der Steuerberaterkammer. „Das Thema ist derzeit sehr präsent“, sagt sie. Denn während die Unternehmen die Soforthilfen selbstständig beantragt hatten, brauchen viele nun die Unterstützung ihrer Steuerexperten. „Viele Unternehmer gehen mit den Schreiben zu ihren Beratern“, sagt Hahn. Allerdings müssen sich die Steuerberater erst in die Soforthilfeanträge ihrer Mandanten einarbeiten.

Hahn hält die Fristen der N-Bank für zu kurz. In anderen Bundesländern hätten die Unternehmen mehr Zeit bekommen – die Schreiben seien bereits im Spätsommer verschickt worden. In Niedersachsen liegt die Frist nun bei vier bis fünf Wochen.

Die Handelskammer: Großer Beratungsbedarf

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) gebe es derzeit erhöhten Beratungsbedarf, berichtet deren Fördermittelexperte Guido Langemann. Einige Firmen hätten während des Lockdowns ihre Zukunft zu pessimistisch eingeschätzt, sagt er. Betroffen davon seien vor allem Friseure und Gastronomiebetriebe. Friseure hatten dann nach Ende der staatlich verordneten Schließzeit einen Stau abgearbeitet. Langemann schätzt, dass die meisten Rückzahlungen im Bereich von knapp unter 10.000 Euro liegen.

Von Manuel Behrens und Mathias Klein