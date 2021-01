Hannover

Wie wird Corona das Ausbildungsjahr 2021 verändern? Ein Interview mit Gerhard Oppermann, Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover, und IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt.

Frau Bielfeldt, Herr Oppermann, 2020 waren Praktika in Betrieben wegen Corona kaum möglich, und auch die Azubis dürften unter Einschränkungen gelitten haben. War es ein verlorenes Jahr für die auszubildenden Betriebe und die jungen Menschen?

Oppermann: Nein, größere Sorgen macht uns das Jahr 2021. Im ablaufenden Jahr waren die meisten Ausbildungsverträge ja bereits geschlossen, als der erste Corona-Lockdown kam. Wir haben zwar im IHK-Kammerbezirk insgesamt etwa 15 Prozent weniger Ausbildungsverträge registriert. Aber davon lag mit zehn Prozentpunkten der Großteil nicht an Corona, sondern daran, dass ein Abiturjahrgang wegen der Umstellung auf das 13. Schuljahr weitgehend wegfiel.

Keine Betriebspraktika bis Ostern 2021

Was wird 2021 schwieriger?

Bielfeldt: Alle Betriebspraktika werden wohl bis Ostern obsolet sein. Das ist richtig bitter, denn gerade die Praktika ermöglichen jungen Menschen, sich einen reellen Eindruck von ihrem Wunschberuf zu machen und Entscheidungen zu überdenken. Und umgekehrt bekommen die Betriebe durch Praktika ein persönliches Bild von den Bewerbern. Dann spielen die Noten plötzlich eine weniger wichtige Rolle. Das alles wird jetzt wegfallen. Dazu kommt, dass die Personalabteilungen überwiegend im Homeoffice sind, was Entscheidungsabläufe teilweise erschwert. Und es gehört leider auch zur Wahrheit, dass der Ausbildungsmarkt sich unter Corona branchenspezifisch sehr unterschiedlich entwickeln wird.

Inwiefern?

Oppermann: Hotellerie, Gastronomie und die gesamte Veranstaltungswirtschaft leiden erheblich unter dem Lockdown. Sie waren 2020 mehr als neun Monate weitgehend lahmgelegt und werden es auch 2021 erst einmal sein. Auch der Einzelhandel hat sehr schwere Einbrüche hinnehmen müssen. Viele dieser Unternehmen werden es sich überlegen, ob sie im kommenden Jahr Azubis einstellen. Gerade der Bereich der Veranstaltungswirtschaft gehört aber zu den sehr gefragten Ausbildungsberufen, Stichwort Eventmanagement. Ähnliches gilt für Berufe wie Sport- und Fitnesskauffrau/-mann. Viele Jugendliche stellen sich jetzt die Frage, wie krisensicher solche Berufe sind. Das Bedürfnis nach Sicherheit wird zunehmen.

Fachkräftemangel von Corona überlagert

„Das Thema Fachkräftemangel wurde in den letzten Monaten von der Pandemie überlagert, ist aber natürlich nicht vom Tisch“: IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Quelle: Katrin Kutter

Bielfeldt: Auf der anderen Seite haben wir die Produktionsbetriebe und die Unternehmen etwa der Banken- und Versicherungsbranche. Auch für sie war die Zeit hart, aber viele wurden wirtschaftlich nicht so getroffen. Sie werden weiterhin ausbilden, weil sie wissen, dass der Fachkräftemangel weiterhin ein Thema sein wird. Er wurde in den letzten Monaten von der Pandemie überlagert, ist aber natürlich nicht vom Tisch .

Was ändert sich durch Corona für das Ausbildungsjahr 2021?

Oppermann: Wir müssen einerseits neue Strategien entwickeln, wie wir die Jugendlichen erreichen und ihnen zeigen, warum eine Ausbildung ein ganz wertvoller Bestandteil ihrer Erwerbsbiografie ist. Und wir müssen andererseits die Betriebe unterstützen, die sich unsicher sind, ob sie 2021 Ausbildungen leisten können .

Was passiert konkret?

Bielfeldt: Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit den Ausbildungsbotschaftern gesammelt, die in die Schulen gegangen sind und dort für die Berufsausbildung geworben haben. Das muss aktuell vollständig wegfallen. Wir stellen das Angebot daher auf digitale Formate um. Wie gut wir damit junge Menschen erreichen, merken wir an einem Instagram-Projekt, das unsere IHK-Azubis innerhalb weniger Wochen entwickelt haben und mit dem sie für Ausbildung werben. Sie machen das alles selbst, niemand redet ihnen rein. Dadurch wirkt das sehr authentisch – und wird deshalb gut angenommen. Auch das Speeddating verlegen wir ins Internet, und dann ist natürlich unsere Lehrstellenbörse ein gutes Angebot.

Wenig Vorstellung von Ausbildung

„Wenn Sie Schülerinnen und Schüler nach Wunschberufen fragen, dann bekommen Sie immer etwa zehn Antworten, von Friseurin und Verkäufer über Mechatroniker oder als Trendberuf derzeit Mediengestalter. Die Vielfalt ist viel größer“: IHK-Präsident Gerhard Oppermann. Quelle: Samantha Franson

Oppermann: Es ist weiterhin ein großes Problem, dass junge Menschen wenig Vorstellung davon haben, was für eine Vielfalt es in der Ausbildung gibt und wie sie abläuft. Da besteht ein großes Defizit an den Schulen, auch wenn sich viele Lehrer sehr bemühen. Wir fordern deshalb schon lange ökonomische Grundbildung und systematische Berufsorientierung in der Schule. Denn wenn Sie Schülerinnen und Schüler nach Wunschberufen fragen, dann bekommen Sie immer etwa zehn Antworten, von Friseurin und Verkäufer über Mechatroniker oder als Trendberuf derzeit Mediengestalter. Aber die Vielfalt ist viel größer. Die Jugendberufsagenturen leisten da zwar tolle Arbeit. Aber wir müssen die Jugendlichen motivieren, sich auch um ihre Ausbildungschancen zu kümmern.

Und was tun Sie für die Betriebe?

Bielfeldt: Vor allem kleine und mittlere Unternehmen brauchen heutzutage Hilfestellung bei der Frage, wie sie gezielt die richtigen Auszubildenden finden. Denn das hängt stark davon ab, wie sie sich potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern präsentieren und später dann die Ausbildung organisieren. Wir beteiligen uns daher am Bundesprojekt Passgenaue Ausbildung. Dafür werden wir vier Mitarbeiter im Einsatz haben, die die Unternehmen beraten, wie sie auf Interessenten zugehen sollten.

Was erwarten junge Leute denn?

Bielfeldt: Viel mehr Wertschätzung. Das fängt schon bei der Wahl des Ausbildungsbetriebs an. Wir machen ja regelmäßige Befragungen und stellen dabei fest, dass sehr gute Schulabgänger drei bis vier Ausbildungsplätze angeboten bekommen. Sie wählen dann denjenigen, von dem sie schon während der Bewerbunsgphase am besten mitgenommen wurden.

Unternehmen müssen attraktiver werden

Oppermann: Die Unternehmen müssen sich fragen: Wie werden wir attraktiver für den Nachwuchs? Was können wir bieten, damit sich die besten Bewerber für uns entscheiden und nicht für einen anderen Betrieb. Große Unternehmen wie Conti, VWN oder die Banken machen das längst alles selbst. Aber bei kleineren und mittleren Betrieben können wir mit dem Projekt der Passgenauen Ausbildung sehr gute Hilfestellung leisten.

Bielfeldt: Nach unserer Einschätzung stehen die Betriebe zu ihrer Verantwortung. Der Alltag der Auszubildenden wird 2020 sicherlich anders abgelaufen sein als in den Jahren zuvor. Wir haben aber klare Verordnungen und Vorgaben, an die sich die Unternehmen halten, sodass auch unter Corona-Bedingungen eine gute Ausbildung gewährleistet wurde. 2021 haben wir alle die Aufgabe, Tausenden jungen Menschen eine Chance zu bieten. Corona hat viel verändert. Darauf werden wir reagieren.

10.000 haben ihre Ausbildung abgeschlossen Rund 10.000 Jugendliche haben im Jahr 2020 ihre Ausbildung im Bezirk der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover abgeschlossen. Weil die Ausbildung in der Regel drei Jahre dauert, gibt es rund 24.000 aktive Ausbildungsverhältnisse – diese Zahl ist seit Jahren relativ konstant. Was zurückgeht, ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber. Das liegt einerseits an den geburtenschwächeren Jahrgängen, die jetzt die Schulen verlassen, und daran, dass etwa 60 Prozent eines Abschlussjahrgangs direkt zu Hochschulen wechselt. Insgesamt gibt es 6100 Ausbildungsbetriebe mit 200 verschiedenen Ausbildungsberufen im IHK-Bezirk, der von Bruchhausen-Vilsen bis Göttingen reicht.

Das sind Maike Bielfeldt und Gerhard Oppermann Gerhard Oppermann (69) ist seit Februar 2020 ehrenamtlicher Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Hannover mit 170.000 Mitgliedsbetrieben. Er ist stellvertretender Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank. Maike Bielfeldt (50) ist seit September Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover und nimmt damit zugleich auch eine der beiden Hauptgeschäftsführungspositionen der IHK Niedersachsen ein. Sie war zuvor bei der IHK in Stade tätig.

Von Conrad von Meding