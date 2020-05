Berlin/Hannover

Vor dem Beginn der Tarifverhandlungen für 850.000 Beschäftigte blickt die Bauwirtschaft skeptischer in die Zukunft. Durch die Corona-Pandemie seien bereits viele Aufträge storniert worden, für die zweite Jahreshälfte rechnet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe mit weiteren Einbrüchen. „Wir können uns glücklich schätzen, wenn die Bauwirtschaft am Ende des Jahres denselben Umsatz wie 2019 erwirtschaftet hat“, sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa am Montag. Wenn es schlechter laufe, sei auch ein Rückgang um 2 Prozent möglich.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG Bau) hält die Warnungen für überzogen. „Am Bau gibt es keinen Einbruch durch Corona“, sagte Verhandlungsführer Carsten Burckhardt vor dem Start der Tarifrunde am Dienstag. Das Gegenteil sei richtig: „Die Auftragsbücher sind voll, und es wird flächendeckend gearbeitet.“ Die IG Bau sieht deshalb keinen Grund, von ihren Forderungen abzuweichen, die sie schon vor der Corona-Krise festgelegt hatte: ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro monatlich, außerdem ein Wegegeld für die Anreisezeit zur Baustelle.

Anzeige

Boom der Branche geht zu Ende

Die Bauwirtschaft hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt: Weil in der Wirtschaft das Geschäft brummte und die Zinsen auf niedrigem Niveau verharrten, erlebte die Branche einen stetigen Aufschwung. Im vergangenen Jahr machten die Hoch- und Tiefbau-Unternehmen einen Umsatz von 135 Milliarden Euro – ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zu 2018. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres lagen die Umsätze nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 11 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl neuer Aufträge war jedoch schon rückläufig.

Weitere HAZ+ Artikel

Bereits Ende April hatte der Baugewerbe-Verband Niedersachsen in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) auf wegbrechende Aufträge hingewiesen. Im Dienstleistungssektor und im Handel würden Investitionen verschoben – eine ähnliche Entwicklung zeichne sich im Straßenbau ab, wenn die Einnahmen der Kommunen aus der Gewerbesteuer und den Gebühren geringer ausfielen als bisher. Nur beim Bau von Wohnungen sei die Nachfrage weiter stabil, hieß es in dem Schreiben von Präsident Christian Straub und Hauptgeschäftsführer Matthias Wächter.

Corona-Regeln erhöhen die Kosten

Nach Einschätzung der Branche hat sich die Lage seither weiter verschlechtert. Auf den meisten Baustellen laufe der Betrieb zwar noch weiter – die Betriebe koste es aber viel Geld, die Corona-Regeln einzuhalten, klagt der Zentralverband. Fast der Hälfte der Unternehmen seien Aufträge storniert worden, es gebe Kurzarbeit und Entlassungen.„Was uns aber wirklich Sorge bereitet, ist der Blick nach vorne, weil Folgeaufträge ausbleiben“, heißt es beim Spitzenverband. Wirtschaft und Kommunen gehe das Geld aus: „Und ob private Immobilienbesitzer angesichts von Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit in ihre Häuser und Wohnungen investieren werden, ist äußerst fraglich.“

Die Tarifparteien stellen sich auf schwierige Verhandlungen ein. Vor zwei Jahren konnte der Konflikt erst in einer Schlichtung gelöst werden. Der Schlichterspruch des früheren Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement brachte den Beschäftigten Lohnerhöhungen von 5,7 Prozent im Westen und 7,4 Prozent im Osten.

Lesen Sie auch

Von Burkhard Fraune und Jens Heitmann