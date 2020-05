Berlin

Die Deutsche Bahn gerät infolge der Corona-Krise unter Druck und braucht vom Bund zusätzliche Finanzhilfen. In einem gemeinsamen Positionspapier kommen das Verkehrs- und das Finanzministerium zu dem Schluss, dass dem Konzern aus heutiger Sicht bis zu 13,5 Milliarden Euro entgehen, weil die Zahl der Reisenden und das Aufkommen im Güterverkehr deutlich gesunken sind. Offiziell äußert sich die Bundesregierung nicht dazu. „Es gibt keine Festlegung“, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Montag. Am Freitag tagt der Aufsichtsrat.

Dem Vernehmen nach plant der Bund eine Erhöhung des Eigenkapitals zwischen 6,9 und 8,4 Milliarden Euro. Dies stehe unter dem Vorbehalt einer beihilferechtlichen Prüfung durch die EU-Kommission. Bereits in den nächsten Wochen solle eine erste Tranche in Höhe von 4,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, heißt es in dem Papier. Dies wolle die Bundesregierung dem Haushaltsausschuss vorschlagen. Außerdem soll dem hoch verschuldeten Konzern erlaubt werden, noch mehr Verbindlichkeiten anzuhäufen.

Anzeige

Bahn lässt die meisten Züge fahren

Obwohl durch die Corona-Krise die Fahrgastzahlen um bis zu 90 Prozent eingebrochen sind, hat die Deutsche Bahn den größten Teil ihres Fahrplans aufrechterhalten, um eine Grundversorgung zu gewähren. Auch im Güterverkehr und bei den Infrastrukturgesellschaften kommt weniger Geld herein. Die Bahntochter DB Cargo steckt schon länger in den roten Zahlen, infolge der Pandemie wachsen die Verluste weiter. Im April soll das Transportvolumen um 30 Prozent geschrumpft sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Hälfte des Defizits will die Bahn durch eigene Beiträge decken. Gut 4 Milliarden Euro sollen nach Informationen des „ Handelsblatts“ durch Einsparungen bei Sach- und Personalausgaben erreicht werden. „Um die Krise gemeinsam und solidarisch zu bewältigen, sind alle Beteiligten gefordert, Teil der Lösung zu sein“, heißt es in dem Papier der Bundesregierung. So soll der Vorstand für 2020 keine Bonuszahlungen erhalten. Die Mitarbeiter sollen angesparten Urlaub abbauen und ihre Arbeitszeitkonten erleichtern. Dagegen kündigt der Konzernbetriebsrat bereits Widerstand an: „Die Folgen der Corona-Krise dürfen nicht auf den Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden.“

Echo aus dem Bundestag ist gemischt

Die Reaktionen aus dem Bundestag auf die Vorschläge fallen unterschiedlich aus. „Ich bin skeptisch, was den hohen Eigenanteil der Deutschen Bahn AG bei der Bewältigung der Corona-Schäden angeht“, sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. Die FDP will prüfen, ob die Geldnot wirklich nur von Corona herrührt oder das Management die Seuche zum „Vorwand zum finanziellen Befreiungsschlag“ nimmt. Es dürfe keinen Blankoscheck geben, hieß es. Die Grünen fürchten hingegen einen Personalabbau unter den rund 200.000 Bahn-Mitarbeitern in Deutschland. „Wir brauchen für die Verkehrswende und den Klimaschutz eine starke, leistungsfähige Bahn und keine, die kaputtgespart wird – das hatten wir lange genug“, sagte ihr Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler.

Lesen Sie auch

Von Andreas Hoenig und Burkhard Fraune