Coronakrise dürfte VW nach gutem Jahr belasten

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sollen in den nächsten zwei bis drei Wochen in den meisten europäischen VW-Werken die Bänder stillstehen – auch im Wolfsburger Stammwerk. Das hat Konzernchef Herbert Diess am Dienstag mitgeteilt. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover wird die Produktion von Freitag an für voraussichtlich zehn Werktage unterbrochen.