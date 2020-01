Coronavirus: VW schränkt Dienstreisen nach China vorsorglich ein

Wolfsburg

Fast 3000 sicher Infizierte, mittlerweile 80 Tote und 14 ganze Städte mit rund 45 Millionen Einwohnern, die aus Sicherheitsgründen weitestgehend von der Außenwelt abgeschottet wurden: In China wütet seit Dezember das neuartige Coronavirus und macht mittlerweile auch vor Länder- und Kontinentalgrenzen nicht halt. Auch in Deutschland gibt es inzwischen einen ersten bestätigten Infizierten. Und die Bundesregierung erwägt deutsche Staatsbürger aus der Schwerpunktprovinz Hubei zurückzuholen. Zudem ergreifen viele Unternehmen mit Standorten oder Kontakten in China bereits Sicherheitsvorkehrungen. Auch bei Volkswagen wird man vorsichtiger.

Dienstreisen ? Nur noch wenn es sein muss!

Das Volkswagen Gesundheitswesen beobachte die Entwicklung aufmerksam, versichert das Unternehmen. Und obwohl keines der 20 Werke in der Provinz Hubei liegt, in dessen Hauptstadt Wuhan das Virus wohl ausgebrochen ist und in der die meisten Corona-Fälle verzeichnet sind, empfiehlt VW vorsorglich, Dienstreisen nach China auf ein Mindestmaß zu beschränken, so ein Volkswagen-Sprecher auf Anfrage der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Das zu Wuhan nächstgelegene VW-Werk befindet sich rund 300 Kilometer südlich in Changsha. „Beschäftigten, die bereits in China im Einsatz sind, und ihren Familien wird empfohlen, besonders sorgsam auf Hygiene- und Verhaltensregeln zu achten“, so der VW-Sprecher weiter.

Das ist das Coronavirus Was sind Coronaviren? Coronaviren wurden erstmals Mitte der 60er Jahre identifiziert. Sie können sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere infizieren. Bei Menschen verursachen sie verschiedene Krankheiten, von gewöhnlichen Erkältungen bis hin zu gefährlichen oder sogar potenziell tödlich verlaufenden Krankheiten wie Sars und Mers. Das derzeit in China grassierende neuartige Coronavirus trägt den vorläufigen Namen "2019-nCoV". Woher kommt das neue Virus? Als Ursprung der ersten Erkrankungen gilt ein Tiermarkt in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Die neue Virusvariante stammt möglicherweise von Schlangen oder Fledermäusen. Exotisches Fleisch gilt manchen Chinesen als Delikatesse. Das Sars-Virus vor 18 Jahren stammte vom Verzehr von Schleichkatzen. In China ist als Reaktion mittlerweile der Handel und Transport von Wildtieren verboten. Wie wird das Virus übertragen?Das neue Coronavirus kann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Genaueres zur Übertragung ist noch nicht bekannt, für gewöhnlich handelt es sich allerdings um Schmier- und Tröpcheninfektion. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis 14 Tage. Das gefährliche: Infizierte sind schon während dieser Zeit ansteckend. Was sind die Symptome? Infizierte leiden unter Fieber, Husten und Atemnot. Das Virus kann zu Lungenentzündungen und bei schwerem Verlauf bis zum Tod führen. Wir wird es behandelt? Zwar gibt es bereits effektive Tests für die Krankheit, bis zu einem Impfstoff ist es jedoch noch ein langer Weg. Erkrankte werden bisher nur mit gängigen Medikamenten und unterstützenden Maßnahmen wie etwa Transfusionen oder Beatmung behandelt.

Lesen Sie auch

Von Steffen Schmidt