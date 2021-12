Hannover/Berlin

Nach mehr als einem Jahrzehnt mit steigenden Immobilienpreisen in Deutschland warnen Ökonomen vor Preisblasen in manchen Regionen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnete in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie vor, dass in einigen Großstädten die Immobilienkaufpreise weitaus stärker zulegten als die Einnahmen, die durch Vermietungen zu erzielen seien. „In den nächsten Jahren kann es dort zu Preiskorrekturen kommen, also zum Platzen von Immobilienpreisblasen“, sagte Autor Konstantin Kholodilin. Konkret sind laut der Analyse die Immobilienmetropolen wie Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt genannt. Dort mehrten sich die Anzeichen, dass die Wohnungspreise in einigen Marktsegmenten „nicht mehr allein durch die Entwicklung der Mieten und die niedrigen Zinsen zu erklären sind“, sagte Kholodilin.

Für Hannover dagegen sieht die Studie noch keine „explosive“ Mischung. Nur bei sehr teuren Baugrundstücken und bei Eigenheimen in eigentlich preiswerter bis mittlerer Lage könnten sich die Preise laut einer DIW-Detailauswertung überhitzt haben, sodass bei einem späteren Verkauf die gezahlten Summen nicht mehr erlöst werden könnten.

Lässt sich eine Wohnung noch rentabel vermieten?

Allerdings ist ein Auseinanderklaffen zwischen Kauf- und Mietpreisentwicklung auch in Hannover messbar. Der Untersuchung zufolge sind Eigentumswohnungen mittlerer Güte in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 168,1 Prozent teurer geworden. Die Mieten für solche Wohnungen aber haben sich „nur“ um 56,3 Prozent erhöht. Ein solches Auseinanderdriften führt dazu, dass man eine Eigentumswohnung möglicherweise nicht mehr rentabel vermieten kann, wenn man etwa plötzlich die Stadt wechseln muss. Dass Hannover trotzdem nicht zu den Städten mit überhitztem Immobilienmarkt zählt, liegt daran, dass das gesamte Preisniveau im Bundesvergleich als relativ niedrig gilt. „Wir haben längere Zeitreihen einfließen lassen“, sagte Kholodilin. In Hannover bestehe derzeit keine Gefahr einer Blasenbildung.

Die Preise für Eigentumswohnungen mittlerer Güte in Hannover haben seit 2010 um 168 Prozent zugelegt – die Mieten aber kletterten nicht in gleichem Maße. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie rasant die Wohnimmobilienpreise hierzulande nach oben gehen, zeigten am Mittwoch auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Demnach waren Wohnungen und Häuser im dritten Quartal im Schnitt um 12 Prozent teurer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Einen Preisanstieg um 14,5 Prozent stellte das Bundesamt in den sieben größten Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf fest. Aber auch in dünn besiedelten ländlichen Kreisen haben sich Immobilien stark verteuert.

Auch teures Baumaterial treibt die Preise nach oben

Niedrige Zinsen, knapper Wohnraum, fehlende Anlagealternativen gerade für Großinvestoren und eine robuste Wirtschaft treiben den Immobilienboom seit Langem an. Zugleich haben teures Material wie Holz, Zement und Stahl sowie knappe Kapazitäten in der Bauwirtschaft Preissteigerungen zur Folge. Mit der Corona-Pandemie und dem Trend zum Homeoffice sind Immobilien auch auf dem Land zunehmend gefragt.

Die Gefahr einer flächendeckenden Immobilienblase sei jedoch überschaubar, sagte DIW-Studienautor Kholodilin. Insgesamt seien Häuser solide finanziert. Es deute nichts auf Gefahren für die Finanzstabilität durch platzende Preisblasen hin. Zudem werde die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt kleiner.

Von Conrad von Meding und Burkhard Fraune