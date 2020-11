Hannover

Als Elmar Degenhart und Nikolai Setzer zusammen in den Vorstand von Continental einzogen, hätten wohl nur wenige Beobachter auf eine längere Zusammenarbeit gewettet. Im August 2009 stand der Autozulieferer für vieles, nur nicht für Kontinuität: Gleich vier neue Manager hatte der damals ebenfalls noch neue Großaktionär Schaeffler auf einen Schlag in die Konzernführung beordert – und wenig deutete darauf hin, dass der Autozulieferer nach den Turbulenzen um die gescheiterte Übernahme durch den Konkurrenten schnell zur Ruhe kommen würde.

Erst in der Rückschau markierte dieser Tag die Wende zum Besseren: Conti hat die Rückkehr in den Dax geschafft und seinen Umsatz und die Belegschaft fast verdoppelt. Dieser Erfolg sei eng mit Degenhart und Setzer verknüpft, heißt es im Unternehmen: Der Vorstandschef habe den Konzern durch seine ausgleichende Art erst befriedet und dann neu ausgerichtet. Erleichtert wurde dieser Prozess durch die hohen Gewinne der Reifensparte unter der Führung von Setzer.

Anzeige

Die Automotive-Sparte ist die große Baustelle

Doch seit zwei Jahren laufen die Geschäfte nicht mehr rund. Die Autoindustrie hatte schon vor Corona unter einer sinkenden Nachfrage gelitten, hinzu kommen die Belastungen durch den Wandel zur Elektromobilität. Conti leidet zudem unter hausgemachten Problemen – insbesondere der größte Geschäftsbereich mit Fahrzeugkomponenten, elektronischen Systemen und Software ist weit hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben und steckt tief in den roten Zahlen. Die vor Jahren durch diverse Übernahmen entstandene Automotive-Sparte ist bis heute keine Einheit.

Auch deshalb zahlen sich technologische Erfolge nicht aus: So zählt der Konzern im Sensorik- und Fahrerassistenzbereich zwar zu den führenden Anbietern – unter anderem wird der neue Elektro-Volkswagen ID. 3 mit Hochleistungsrechnern ausgestattet und auch bei der Vernetzung von Daimlers S-Klasse und Audi-Modellen ist Conti dabei. Aber diese Aufträge spiegeln sich nicht in den Gewinnmargen wider. „Einige Zukunftsprojekte sind tiefrot“, sagte ein Insider.

Setzer legt eine ebenso stetige wie steile Karriere hin

Um die Sparte neu auszurichten, hatte der Aufsichtsrat Setzer im vergangenen Jahr als Sprecher des neu geschaffenen Automotive-Boards installiert. In dem Gremium sitzen jedoch auch die schon zuvor für die Geschäftseinheiten verantwortlichen Vorstände Frank Jourdan und Helmut Matschi sowie Technikchef Dirk Abendroth. „Für die Kollegen war nie klar, wer hier die Richtung vorgibt“, sagte ein langjähriger Betriebsrat. In der Belegschaft kursierte jüngst eine Karikatur des Quartetts, in der alle ins Lenkrad greifen.

Zumindest diese Führungsfrage dürfte mit der Ernennung Setzers zum Konzernchef geklärt sein. Der Wirtschaftsingenieur hat bei Conti eine ebenso stetige wie steile Karriere hingelegt: Er brachte es in zwölf Jahren vom Trainee zum Vorstand. In dieser Zeit hat der heute 49-jährige alles gesehen, was die Reifendivision zu bieten hat – von Tests auf dem Contidrom, über die Reifenentwicklung und die Großkundenbetreuung bis hin zum Ersatzgeschäft. Obwohl „Kaminaufstiege“ mittlerweile als unüblich gelten, war Setzer schon länger als Nachfolger von Degenhart gesetzt.

Betriebsrat fordert verlässliche Perspektiven für die Belegschaft

Die Erwartungen an den Neuen sind hoch: Die Aktionäre erhoffen sich schnell Klarheit über den künftigen Kurs – die Belegschaft sieht durch den Wechsel an der Konzernspitze eine letzte Chance, den angekündigten Abbau von bis zu 30.000 Stellen noch in engeren Grenzen zu halten. „Wir bauen auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagten der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Hasan Allak, und sein Stellvertreter Lorenz Pfau: „Belastbare Strategien und verlässliche Perspektiven wissen Belegschaft wie Investoren mehr zu schätzen als Kahlschlag und kurzfristige Gewinnmaximierung.“

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann