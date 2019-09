Hannover

So lange man sich keine Konkurrenz machen musste, war die Welt für die Energiebranche in Ordnung: Die Herrschaft über ihre Gebietsmonopole sicherte großen und kleinen Versorgern eine äußerst auskömmliche Rendite. Nach der Aufhebung dieser Grenzen war es mit dieser Herrlichkeit vorbei – erst schmälerte der Wettbewerb die Margen, dann ließ die Energiewende die Einnahmen aus der konventionellen Stromerzeugung schrumpfen. Der Verlauf der Aktienkurse von Eon und RWE spiegelt diese Entwicklung wider.

Strategie entpuppte sich als Fehler

Während neue Konkurrenten die hohen Subventionen für Ökostrom nutzten, um ihre Marktanteile auszubauen, spekulierten die beiden Großkonzerne auf eine Revision des Atomausstiegs und ihre abgeschriebenen Kohlemeiler. Das entpuppte sich als Fehler – Kernspaltungen der eigenen Art sollten ihn korrigieren: Eon gliederte seine Kraftwerke unter dem Namen Uniper aus und malte den Rest grün an, RWE ging den umgekehrten Weg und entließ seine Ökostromsparte samt Netzen als Innogy in die Unabhängigkeit.

Nur minimale Zugeständnisse

Beiden hat das so wenig gebracht, dass sie sich noch einmal neu sortieren: Eon wird durch den Kauf von Innogy eine Art nationales Stadtwerk ohne eigene Erzeugung; RWE bekommt ein Sortiment aus Wind- und Solarparks und damit die Chance, mehr zu sein als nur eine Bad Bank für die Braunkohle. Zudem kommen sich beide künftig nicht mehr in die Quere – näher kann man einer Abgrenzung der Märkte in einem liberalisierten Markt nicht kommen. Dass kleinere Konkurrenten das mit Sorge sehen, ist nachvollziehbar. Dass die EU-Kommission für ihre Zustimmung zu dem Deal nur minimale Zugeständnisse verlangt, verwundert da schon mehr.

