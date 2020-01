Delticom schließt Lebensmittelanbieter Gourmondo

Hannover

Der Onlinereifenhändler Delticom steigt aus dem Geschäft mit Lebensmitteln aus. Den Internetsupermarkt Allyouneed Fresh habe man bereits Ende vergangenen Jahres geschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Die Plattform Lebensmittel.de werde bis Ende März abgewickelt. Gleiches gelte für den Feinkost- und Delikatessenanbieter Gourmondo – ursprünglich hatte Delticom für diesen Onlineshop einen Käufer gesucht.

Delticom ist mit Marken wie Reifendirekt.de oder Motorradreifen.de zu Europas größtem Reifenhändler im Internet geworden. Zu diesen Ursprüngen wollen die Hannoveraner zurückkehren, nachdem der Ausflug in andere Geschäftsfelder der Firma Probleme eingebracht hat. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres lagen die Umsatzerlöse mit 420 Millionen Euro auf Vorjahresniveau – im operativen Geschäft fiel aber ein Verlust von 7,6 Millionen Euro an. Von Januar bis September 2018 hatte Delticom vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen noch einen Gewinn von 3,4 Millionen Euro erzielt.

Mitgründer Binder scheidet Ende Februar aus

Mitte Dezember hat sich Delticom mit Banken auf „eine Verlängerung der Finanzierung mit einer Laufzeit bis Ende 2021 geeinigt“. Die Firma hatte mit den Kreditgebern zunächst eine Stillhaltevereinbarung abgeschlossen. „Mit der kurzfristigen Trennung von weiteren Verlustbringern ist Delticom einen großen Schritt zur Konzentration auf Reifen weiter“, erklärte das Unternehmen. Im europäischen Reifengeschäft erwarte man operativ bereits im laufenden Jahr schwarze Zahlen, sagte Vorstand Andreas Prüfer. „Wir sind insgesamt auf dem Weg zurück zur Profitabilität.“ Aufsichtsratchef und Mitgründer Rainer Binder will sein Amt Ende Februar „aus persönlichen Gründen“ niederlegen.

